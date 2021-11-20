نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاب ينهي حياة عامل لوجوده بمفرده مع والدته

منذ 18 دقيقة
320
1
شاب ينهي حياة عامل لوجوده بمفرده مع والدته

القاهرة (صدى):

أنهى شاب حياة جاره قتلا بالسكين لوجوده داخل منزله بمفرده مع والدته بمحافظة الجيزة في مصر.

وتلقت مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد قيام نجله بقتل أحد الأشخاص داخل منزلهم وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره به آثار عدة طعنات، وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأنه أثناء عودته من الخارج تناهي إليه سماع صوت المجني عليه داخل منزلهم ، بمفرده أثناء وجود والدته فاستل سلاح أبيض سكين، وسدد له عدة طعنات أردته قتيلاً.

وألقت القوات القبض على المتهم والأم لمناقشتها في وجود علاقة آثمة بينها وبين المجني عليه من عدمه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة قتل
سكين
الجيزة
القتل بسكين
قتل عامل

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 671
منذ دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد
حثالة الناس وأعطيت صلاحيه.. الفرج قريب..
محمد الوايلي
امين بخاري وش وضعه دكه اعطوه فرصه سوف يبدع
ع. س. ع
يا شمس الفقر ،،، الآسيوية صعبة قوية
محمد الوايلي
امين بخاري وش وضعه دكه اعطوه فرصه سوف يبدع

أخر الأخبار

دراسة تؤكد تعرض الرجال لإكتئاب ما بعد الولادة
دراسة تؤكد تعرض الرجال لإكتئاب ما بعد الولادة
منذ 36 ثانية 14
بالفيديو.. نانسي عجرم تضع شيرين في موقف محرج
بالفيديو.. نانسي عجرم تضع شيرين في موقف محرج
منذ 6 دقائق 96
ريال مدريد يوافق على رحيل 4 نجوم من الفريق
ريال مدريد يوافق على رحيل 4 نجوم من الفريق
منذ 12 دقيقة 1103
"جوجل" يغير محرك البحث احتفالًا بـ "يوم الطفل العالمي"
"جوجل" يغير محرك البحث احتفالًا بـ "يوم الطفل العالمي"
منذ 16 دقيقة 1111
شاب ينهي حياة عامل لوجوده بمفرده مع والدته
شاب ينهي حياة عامل لوجوده بمفرده مع والدته
منذ 18 دقيقة 320
بالفيديو.. انقلاب سيارة مواطنة إثر اصطدام سائق متهور بها
بالفيديو.. انقلاب سيارة مواطنة إثر اصطدام سائق متهور بها
منذ 20 دقيقة 1343
طبيب يأكل روث البقر ويسرد فوائد بمقطع فيديو
طبيب يأكل روث البقر ويسرد فوائد بمقطع فيديو
منذ 22 دقيقة 166
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في نادي الخليج
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في نادي الخليج
منذ 24 دقيقة 1117
فحوصات طبية يجب الخضوع لها بعد التعافي من كورونا
فحوصات طبية يجب الخضوع لها بعد التعافي من كورونا
منذ 28 دقيقة 1160
بالفيديو.. التأمينات: يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر أكثر من مرة
بالفيديو.. التأمينات: يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر أكثر من مرة
منذ 35 دقيقة 1258