شاب ينهي حياة عامل لوجوده بمفرده مع والدته

القاهرة (صدى):
أنهى شاب حياة جاره قتلا بالسكين لوجوده داخل منزله بمفرده مع والدته بمحافظة الجيزة في مصر.
وتلقت مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد قيام نجله بقتل أحد الأشخاص داخل منزلهم وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
وتبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره به آثار عدة طعنات، وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأنه أثناء عودته من الخارج تناهي إليه سماع صوت المجني عليه داخل منزلهم ، بمفرده أثناء وجود والدته فاستل سلاح أبيض سكين، وسدد له عدة طعنات أردته قتيلاً.
وألقت القوات القبض على المتهم والأم لمناقشتها في وجود علاقة آثمة بينها وبين المجني عليه من عدمه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.