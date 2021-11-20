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بالفيديو.. "الذايدي": حركة البليهي "ركزة عالمية" وتخصص هلالي

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الذايدي": حركة البليهي "ركزة عالمية" وتخصص هلالي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، أن لقطة قيام مدافع الهلال علي البليهي، بوضع راية الهلال في ملعب مرسول بارك احتفالًا بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، أصبحت "ركزة عالمية".

وأوضح محمد الذايدي، أن حركة البليهي ستنتشر في ملاعب العالم أجمع، لافتًا إلى أنها تخصص هلالي وهي حركات جميلة ومميزة من اللاعبين، بحسب تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".

وكان علي البليهي، قد احتفل بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، ووثقت الكاميرات احتفاله على طريقته، حيث رفع راية الهلال وسط ملعب النصر "مرسول بارك".

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الهلال
دوري أبطال آسيا
علي البليهي
محمد الذايدي
مرسول بارك
ركزة عالمية

التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 59
منذ ساعة
وافق شن طبقة
هذا شن وهذاك طبقة @@@
المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 59
منذ ساعة
وافق شن طبقة
هذا شن وهذاك طبقة @@@
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 256
منذ 17 دقيقة
أتمنى القبض على هذا الانسان وايداعه التوقيف فورا فهو يشجع ويدعو للتعصب، وهو غير حدير بلقب اعلامي بصراحة طالما يشجع التصرفات الغير مألوفة والتي تدعو وتشجع التعصب الرياضي خاصة وانه ربما لم يتقبل حركة لاعبي الفيصلي ضدالهلال بنفس الطريقة.
هذه الأشكال يجب ان تختفي من المشهد الرياضي.

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أحدث التعليقات

دنيا عجيبة
الله ينتقم منهم دنيا وآخرة قولوا آمين يارب العالمين مطرب مراقص وعاهرات ومطرب الخمارات والمسكرات والفجور والمجون وناشر الرذيلة والحرام ومطرب الراقصات العريانة الله...
عبود
تكفى يا ال زلفة انقذهم ، داخلين على الله ثم عليك تساعدهم تراهم احوج ما يكون اليك اليوم ، ترى احن طالبينك ، قول...
دنيا عجيبة
الله ينتقم منهم دنيا وآخرة قولوا آمين يارب العالمين مطرب مراقص وعاهرات ومطرب الخمارات والمسكرات والفجور والمجون وناشر الرذيلة والحرام ومطرب الراقصات العريانة الله...
دنيا عجيبة
الله ينتقم منهم دنيا وآخرة قولوا آمين يارب العالمين مطرب مراقص وعاهرات ومطرب الخمارات والمسكرات والفجور والمجون وناشر الرذيلة والحرام ومطرب الراقصات العريانة الله...
دنيا عجيبة
الله ينتقم منهم دنيا وآخرة قولوا آمين يارب العالمين مطرب مراقص وعاهرات ومطرب الخمارات والمسكرات والفجور والمجون وناشر الرذيلة والحرام ومطرب الراقصات العريانة الله...

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