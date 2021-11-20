بالفيديو.. "الذايدي": حركة البليهي "ركزة عالمية" وتخصص هلالي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، أن لقطة قيام مدافع الهلال علي البليهي، بوضع راية الهلال في ملعب مرسول بارك احتفالًا بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، أصبحت "ركزة عالمية".
وأوضح محمد الذايدي، أن حركة البليهي ستنتشر في ملاعب العالم أجمع، لافتًا إلى أنها تخصص هلالي وهي حركات جميلة ومميزة من اللاعبين، بحسب تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".
وكان علي البليهي، قد احتفل بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، ووثقت الكاميرات احتفاله على طريقته، حيث رفع راية الهلال وسط ملعب النصر "مرسول بارك".
اقرأ أيضًا: