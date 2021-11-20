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بالفيديو.. مواطنة تبتكر حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية ذاتية القيادة

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مواطنة تبتكر حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية ذاتية القيادة

الرياض (صدى):
تمكنت ياسمين الرميح، إحدى خريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، من ابتكار تصميم لحافلة تعمل بالطاقة الكهربائية وبشكل ذاتي القيادة.

وقالت ياسمين الرميح، أن الابتكار الذي جاءت فكرته قبل عامين يهدف إلى تقليل التلوث البيئي الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري داخل المركبة.

وأشارت إلى أنها بدأت تنفيذ الفكرة على الأرض قبل قرابة عام ونصف، لافتة إلى أن الجامعة ساهمت بشكل كبير في نجاح فكرتها والتوصل لهذا الابتكار، بحسب برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية".

وأضافت أن الحافلة التي عملت على ابتكارها تتميز بالزجاج العازل للحرارة والضوء القوي، كما أنها تناسب بيئة المملكة وخاصة توجهات مدينة نيوم من ناحية الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

المملكة
حافلة
الطاقة الكهربائية
التلوث البيئي
الوقود الأحفوري
ياسمين الرميح

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 568
منذ 36 دقيقة
ايه ودي اني اصدق
الله يخلي اليوتيوب
اي حاجه يسمونه اختراع ادخلوا علي اليوتيوب وتكتشفوا الكذب

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أحدث التعليقات

دنيا عجيبة
الله ينتقم منهم دنيا وآخرة قولوا آمين يارب العالمين مطرب مراقص وعاهرات ومطرب الخمارات والمسكرات والفجور والمجون وناشر الرذيلة والحرام ومطرب الراقصات العريانة الله...
عبود
تكفى يا ال زلفة انقذهم ، داخلين على الله ثم عليك تساعدهم تراهم احوج ما يكون اليك اليوم ، ترى احن طالبينك ، قول...
دنيا عجيبة
الله ينتقم منهم دنيا وآخرة قولوا آمين يارب العالمين مطرب مراقص وعاهرات ومطرب الخمارات والمسكرات والفجور والمجون وناشر الرذيلة والحرام ومطرب الراقصات العريانة الله...
دنيا عجيبة
الله ينتقم منهم دنيا وآخرة قولوا آمين يارب العالمين مطرب مراقص وعاهرات ومطرب الخمارات والمسكرات والفجور والمجون وناشر الرذيلة والحرام ومطرب الراقصات العريانة الله...
دنيا عجيبة
الله ينتقم منهم دنيا وآخرة قولوا آمين يارب العالمين مطرب مراقص وعاهرات ومطرب الخمارات والمسكرات والفجور والمجون وناشر الرذيلة والحرام ومطرب الراقصات العريانة الله...

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