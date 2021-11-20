بالفيديو.. مواطنة تبتكر حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية ذاتية القيادة

الرياض (صدى):
تمكنت ياسمين الرميح، إحدى خريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، من ابتكار تصميم لحافلة تعمل بالطاقة الكهربائية وبشكل ذاتي القيادة.
وقالت ياسمين الرميح، أن الابتكار الذي جاءت فكرته قبل عامين يهدف إلى تقليل التلوث البيئي الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري داخل المركبة.
وأشارت إلى أنها بدأت تنفيذ الفكرة على الأرض قبل قرابة عام ونصف، لافتة إلى أن الجامعة ساهمت بشكل كبير في نجاح فكرتها والتوصل لهذا الابتكار، بحسب برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية".
وأضافت أن الحافلة التي عملت على ابتكارها تتميز بالزجاج العازل للحرارة والضوء القوي، كما أنها تناسب بيئة المملكة وخاصة توجهات مدينة نيوم من ناحية الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.