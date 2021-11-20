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بالفيديو.. "المنيع" يكشف حكم استخدام الإبر في نفخ الشفاه وتجميل الوجه

منذ ساعة
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بالفيديو.. "المنيع" يكشف حكم استخدام الإبر في نفخ الشفاه وتجميل الوجه

الرياض (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم استخدام الإبر بهدف نفخ الشفاه أو تجميل الوجنتين وغير ذلك.

وأوضح الشيخ عبدالله المنيع خلال لقائه مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن استخدام الإبر بهدف التجميل والنفخ ونحو ذلك قد يعتبر من فعل الشيطان الذي تعهد على نفسه بأن يأمر العباد بتغيير خلق الله، محذراً من فعل ذلك من غير حاجة أو ضرورة.

وأشار "المنيع" إلى أن الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة "التين" بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، مضيفًا أن الإنسان لن يصل إلى أحسن مما خلقه الله، كما حذر من اتباع تلك الحركات التي قد تعتبر حركات شيطانية، ووفاء من الشيطان بوعده وعهده حين قال "وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ".

وأكد أن هناك حالات يجوز فيها القيام بعمليات تجميل، كوجود تشويه في الوجه أو الأنف وقع جراء حادث، أو قطع في الشفاه ونحو ذلك.

 

عبدالله المنيع
يستفتونك
تجميل الوجه
استخدام الإبر
نفخ الشفاه

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55307
منذ ساعة
احسنت يا شيخ

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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