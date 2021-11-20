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طلعات الشباب زمان
منذ 6 ساعات
824
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 581
منذ ساعة
زمن الطيبين
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أحدث التعليقات
رااايق
مين هذا أول مرة أسمع عنه **
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لا حول ولا قوة إلا بالله ** حسبنا الله ونعم الوكيل **
بوهادي
مايروح الا الزايد ، روحة بلا رجعة
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