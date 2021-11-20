مصر تعلن عن موعد انطلاق أول مفاعل نووي

القاهرة (صدى):
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في مصر أمجد الوكيل، عن موعد انطلاق أول مفاعل نووي في البلاد، موضحا أنه سيتم في عام 2028.
وصرح الوكيل عبر قناة "صدى البلد" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مصر طورت البنية التحتية لاستقبال المحطة الكهروذرية.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني يتم من خلاله نشر كل ما يخص المشروع بشفافية كاملة.
وأضاف: "ندرس حاليا إنشاء المفاعلات النووية الصغيرة التي لا تأخذ حيزا كبيرا على الأرض، ويمكن بناؤها تحت الأرض، في وقت قياسي"، موضحًا أن مصر تسعى لتعظيم المشاركة المصرية الروسية في المفاعلات النووية المحلية.
وأوضح الوكيل أن مصر تؤكد على شفافية برنامجها النووي السلمي، عبر وسائل مختلفة.