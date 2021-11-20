ابن مساعد: اللي حصل في دوري أبطال آسيا 2014 "فساد بين"

نواف السالم (صدى):
تحدث رئيس الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن أخطاء الحكم الياباني يوشي نيشيمورا في مباراة الهلال ووسترن سيدني بنهائي دوري أبطال آسيا 2014.
وقال الأمير عبد الرحمن في إحدى المساحات الرياضية عبر "تويتر": "اللي حصل فساد بين، كلنا نسمع عبارة ما في مبارة خالية من الأخطاء التحكيمية، لكن الأخطاء في مباراة سيدني 4 ضربات جزاء بشكل ما فيه لبس خصوصا في المعتاد حتى الاتحاد المحلي من مصلحة البطولة بدون التدخل في القانون، أن الفريق اللي على أرضه يأخذ البطولة، بدون أن يتدخل طبعا في تحويل دفة النتيجة للفريق الآخر".
وتابع سموه: "نواف العابد ما حسبها، وكان فيه ضربة يد واضحة للشهراني لم يتم حسابها، وسلمان الفرج ما حسبها لدرجة أن تياجو نيفيز مسك الحكم من قميصه وبالأقل ياخذ كرت أحمر لكنه عارف حجم الكارثة اللي عملها".
وأشار إلى أنه من فداحة ما فعله الحكم الياباني، جاء في خياله سيناريو بأن يدخل الملعب بعد بلنتي الفرج بصحبة المدرب ولاعبي الاحتياط للاعتراض على تصرفاته، مضيفا: "لكن خفت أن يكون تصرف مثل هذا غير مسؤول يتسبب في مشاكل أكبر".
وأضاف: "لفظاعة ما ارتكبه الحكم نسينا أنه كان الاتحاد الآسيوي معين حكم إيراني في ظل علاقات سيئة بينا وبين لإيران في مباراة الاياب، وكان في ضربتين جزاء ما حدا انتبهلها وكلنا ناسينها".
وأكد سموه أنه لم يكن لديه أي علم بأن هناك حكم يصدر منه مثل تلك التصرفات، معتبرا أن الأمر كان مدبرا.
الجدير بالذكر أن الحكم الياباني نيشيمورا أحدث لغطاً لا زال صداه يتردد حتى الآن بعدما تجاهل احتساب ركلات جزاء للهلال في مباراة إياب نهائي نسخة 2014 والتي انتهت بتعادل سلبي.
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