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طارق كيال: وضع النصر أصبح محيّر بعد كثرة الإصابات
منذ 16 ساعة
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التعليقات
نصراوي سابق
عدد التعليقات : 1068
منذ ساعة
لاعبي النصر لا يعانون من الاصابات بل مشكلتهم ماليه .إدارة النصر لم تدفع لهم رواتبهم ومستحقاتهم الماليه قبل الاسيوية وبعد الاسيوية زادت سوء . وأصبح اللاعبين يتهربون بداعي الاصابة !!
والفكرة السفر مع عائلته خاصة هذه الايام .....
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أحدث التعليقات
ابو سعود
اكثر خطوط المشاه ممسوحه او غير موجوده نبغى نشوف البويه والخطوط في الشوارع والارصفه كلها تقصير شديد فيها
ابو سعود
افضل قرار وياليت من زمان حتى في سيارات اشوفها مصدمه وقديمه مع عمال ويادوب تمشي وتلاقيه في الشوارع السريعه الى يومنا هذا المفروض منع...
ابو سعود
لاتعليق
ابو سعود
صارت المخالفات كل شهر بالرغم من الالتزام تطلع لك وتنزل رساله من تحت الارض اقساط زيها زي القروض والفواتير
الخالدي
لو يتعاقد مع ابليس الآسيوية صعبه قويه
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