اختطاف موظف بالسفارة الأمريكية على يد حوثيين

فهمي محمد (صدى):
نفذت مليشيات حوثية بصنعاء، مكونة من أربعة أطقم ترتدي زي النجدة، عملية اختطاف عبدالحميد نوري العجمي الموظف بالسفارة الأمريكية.
واقتحمت عناصر المليشيا الحوثية منزل نوري واقتادته إلى مكان مجهول، إضافة إلى مصادرة أجهزة كمبيوتر ولابتوب وتلفونات خاصة به ومقتنيات أخرى يعتقد أنها خاصة بالسفارة.
ويأتي ذلك في أعقاب اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء في الـ10 من نوفمبر الجاري واستيلائهم عليه.
ومن جانبه أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن احتجاز المليشيا الحوثية للموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية بصنعاء، مطالبا أياها بالإفراج عنهم فورا.
وقال بلينكن في بيان له أمس الجمعة، إن "على الحوثيين إطلاق سراح جميع الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية، دون أن يصابوا بأي أذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات التي سيطروا عليها ووقف التهديدات".