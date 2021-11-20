رجل يتفنن في تعذيب زوجته حتى الموت

فهمي محمد (صدى):
أقدم رجل في محافظة تعز اليمنية، على قتل زوجته بعد تعذيبها، وحرمانها من الطعام والشراب، إضافة إلى الاعتداء عليها بالضرب.
وتفنن الجاني في تعذيب زوجته بعد أن احتجزها في إحدى غرف المنزل، ليحرمها الأكل والشرب، وعندما كانت تستغيث به وتستحلفه أن يمنحها قطعة خبز أو ماء، كان يضربها ويعذبها.
وشن ناشطون هجوماً على أهل وأبناء القرية الذين شهدوا تلك الجريمة، منتقدين صمتهم إزاء استغاثة امرأة كانوا يعلمون بأنها مسجونة.
وأفاد الأهالي بأن الزوج بلطجي وصاحب سوابق، وهو السبب الذي تعذر على جيرانه الوقوف في مواجهته تجنبا للاحتكاك معه.