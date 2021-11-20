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رجل يتفنن في تعذيب زوجته حتى الموت

منذ 53 دقيقة
677
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رجل يتفنن في تعذيب زوجته حتى الموت

فهمي محمد (صدى):
أقدم رجل في محافظة تعز اليمنية، على قتل زوجته بعد تعذيبها، وحرمانها من الطعام والشراب، إضافة إلى الاعتداء عليها بالضرب.

وتفنن الجاني في تعذيب زوجته بعد أن احتجزها في إحدى غرف المنزل، ليحرمها الأكل والشرب، وعندما كانت تستغيث به وتستحلفه أن يمنحها قطعة خبز أو ماء، كان يضربها ويعذبها.

وشن ناشطون هجوماً على أهل وأبناء القرية الذين شهدوا تلك الجريمة، منتقدين صمتهم إزاء استغاثة امرأة كانوا يعلمون بأنها مسجونة.

وأفاد الأهالي بأن الزوج بلطجي وصاحب سوابق، وهو السبب الذي تعذر على جيرانه الوقوف في مواجهته تجنبا للاحتكاك معه.

جريمة
اليمن
تعذيب
تعز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55293
منذ 39 دقيقة
مالت عليهم الجبناء .. وين الرجوله والنخوه التي يدعونها اليمنيين ؟ لم يتدخل الاهالي وهم يعلمون عن المراءه المعذبه بسبب الخوف من زوجها لانه بلطجي وصاحب سوابق في الاجرام ولم يتصلو بالشرطه للابلاغ عنه .. ماتت الرجوله عندهم بسبب القات والمخدرات وهذا ما تسعى له ايران

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههه
ابو عمار
نجرد حركه متفق عليها مع الامريكان
سعـــ ابومحمد ـــد
هذا اللي يجيك من المنتخب
ابو عمار
وين التشهير ؟ يعني صورت زميلاتها بدون موافقتهن والا كيف ؟
ابو عمار
مالت عليهم الجبناء .. وين الرجوله والنخوه التي يدعونها اليمنيين ؟ لم يتدخل الاهالي وهم يعلمون عن المراءه المعذبه بسبب الخوف من زوجها لانه...

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