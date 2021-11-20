آل مغني: خالد الغنام نزل مستواه لعدم الانضباط خارج الملعب

نواف السالم (صدى):
أكد سعد آل مغني، على أهمية انضباط لاعبي كرة القدم خارج الملعب، للحفاظ على مستواهم.
وقال آل مغني: "اللاعب خالد الغنام دفعت له الملايين عشان يخدم نادي النصر، بدايته كانت كويسة، وفجأة نزل مستواه بسبب عدم الانضباط خارج الملعب".
وتابع: "يا أنديه اضبطوا لعيبتكم، التمارين الصباحية مطلوبة، مو من المنطق تدفع رواتب بالملايين، واللاعب ما يحضر إلا ساعة يتمرن ويمشي يسهر للفجر".
يذكر أن نجم نادي النصر، خالد الغنام غاب عن قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2021، والتي تقام خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.