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آل مغني: خالد الغنام نزل مستواه لعدم الانضباط خارج الملعب

منذ يوم
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آل مغني: خالد الغنام نزل مستواه لعدم الانضباط خارج الملعب

نواف السالم (صدى):
أكد سعد آل مغني، على أهمية انضباط لاعبي كرة القدم خارج الملعب، للحفاظ على مستواهم.

وقال آل مغني: "اللاعب خالد الغنام دفعت له الملايين عشان يخدم نادي النصر، بدايته كانت كويسة، وفجأة نزل مستواه بسبب عدم الانضباط خارج الملعب".

وتابع: "يا أنديه اضبطوا لعيبتكم، التمارين الصباحية مطلوبة، مو من المنطق تدفع رواتب بالملايين، واللاعب ما يحضر إلا ساعة يتمرن ويمشي يسهر للفجر".

يذكر أن نجم نادي النصر، خالد الغنام غاب عن قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2021، والتي تقام خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.

النصر
خالد الغنام
سعد ال مغني
كاس العرب

التعليقات

محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 201
منذ 56 دقيقة
هبوط المسوى ليس عيبآ لأن بإمكان أي لاعب إستعادة مستواه المشكله في هبوط أخلاق الإنسان

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أحدث التعليقات

نصراويه
ما شاء الله عليه لاعب محترم الله يوفقه وييسر له امره 🤲♥️
كان زمان
وش ذا الخبر .......... أخ يزور أخوة المريض .... أين الغرابه ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عبدالله
ليت غيتس يركز على مكافحة الثغرات بدل ما هو منصب نفسه المتحدث باسم كورونا😂😂😂
7UP
غرس العلم في مكاااااان حساااااااااااااااااااااااااااااس وصله للرحم ههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههه
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
كل سنه والقفر من جفر لدحديره هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

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