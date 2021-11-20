فهد بن جمعة لبايدن: "صح النوم"

عادل الحربي (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أن أسعار النفط لن عند مستواها قبل جائحة كورونا.
وقال ابن جمعة: "على العالم أن يدرك جيدا أن ما بعد الجائحة لن يكون مشابه لما قبلها، الاستثمار في الطاقه يحدد مستقبلها".
وتابع: "ما زال الاستثمار ضعيفا حتى في استخراج النفط، ولذا لن تكون أسعار النفط عند مستواها قبل الجائحة وسيكون هدف الاستثمار في النفط الربحية فقط لا غير"،مختتما بتوجيه حديثه للرئيس الأمريكي:"بايدن صح النوم".
وكان مخزون النفط الأمريكي من الاحتياطي الاستراتيجي انخفض، الأربعاء الماضي، إلى أقل مستوى منذ يونيو من عام 2003، وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحقيق بشأن سبب انخفاض الأسعار في محطات البنزين، ودعا إلى مضاعفة الجهود لكشف أي سلوك غير قانوني من شركات النفط والغاز.