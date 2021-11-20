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فهد بن جمعة لبايدن: "صح النوم"

منذ ساعة
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فهد بن جمعة لبايدن: "صح النوم"

عادل الحربي (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أن أسعار النفط لن عند مستواها قبل جائحة كورونا.

وقال ابن جمعة: "على العالم أن يدرك جيدا أن ما بعد الجائحة لن يكون مشابه لما قبلها، الاستثمار في الطاقه يحدد مستقبلها".

وتابع: "ما زال الاستثمار ضعيفا حتى في استخراج النفط، ولذا لن تكون أسعار النفط عند مستواها قبل الجائحة وسيكون هدف الاستثمار في النفط الربحية فقط لا غير"،مختتما بتوجيه حديثه للرئيس الأمريكي:"بايدن صح النوم".

وكان مخزون النفط الأمريكي من الاحتياطي الاستراتيجي انخفض، الأربعاء الماضي، إلى أقل مستوى منذ يونيو من عام 2003، وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحقيق بشأن سبب انخفاض الأسعار في محطات البنزين، ودعا إلى مضاعفة الجهود لكشف أي سلوك غير قانوني من شركات النفط والغاز.

فهد بن جمعة-اسعار النفط-جو بايدن-النفط الامريكي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55283
منذ ساعة
فعلا صح النوم يا بايدن

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على المجرمين القتله
عبدالعزيز
طيب ليش الحسد والعين المشكله فينا يقول لي الضرائب والكهرباء 😂😂
ابو عمار
اوكي وين واين تم اللقاء بالسائحات الاجنبيات
ابو عمار
هذا الخبر يعتبر كذبة نوفمبر
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه وصلت البلطجيه الى هذه الدرجه ... والمدرس متطوع ويعمل مشاكل مع الطلبه

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