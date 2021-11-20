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توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات

منذ 15 ساعة
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توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات

الرياض (صدى):
أجابت الإدارة العامة للمرور، على استفسارات حول مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية، موضحة طريقة الاستعلام عنها.

وأوضحت الإدارة أن التعليمات تنص على "تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات، ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر".

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر "أبشر" من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار "خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية"، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

وأضافت في ردها: "اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات".

الادارة العامة للمرور
المرور السعودي
المخالفات المرورية
ابشر
تقسيط المخالفات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55307
منذ 11 ساعة
المفروض ان يتم تسديد المخالفات بالتقصيد وهذا افضل من عدم تسديده وخصوصا لمن لا يستطيع بسبب قله راتبه الشهري
ممد
ممد عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
طنش والله يحلها
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 756
منذ 15 دقيقة
صارت المخالفات كل شهر بالرغم من الالتزام تطلع لك وتنزل رساله من تحت الارض اقساط زيها زي القروض والفواتير

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أحدث التعليقات

ابو سعود
اكثر خطوط المشاه ممسوحه او غير موجوده نبغى نشوف البويه والخطوط في الشوارع والارصفه كلها تقصير شديد فيها
ابو سعود
افضل قرار وياليت من زمان حتى في سيارات اشوفها مصدمه وقديمه مع عمال ويادوب تمشي وتلاقيه في الشوارع السريعه الى يومنا هذا المفروض منع...
ابو سعود
لاتعليق
ابو سعود
صارت المخالفات كل شهر بالرغم من الالتزام تطلع لك وتنزل رساله من تحت الارض اقساط زيها زي القروض والفواتير
الخالدي
لو يتعاقد مع ابليس الآسيوية صعبه قويه

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