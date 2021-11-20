توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات

الرياض (صدى):
أجابت الإدارة العامة للمرور، على استفسارات حول مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية، موضحة طريقة الاستعلام عنها.
وأوضحت الإدارة أن التعليمات تنص على "تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات، ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر".
وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر "أبشر" من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار "خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية"، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.
وأضافت في ردها: "اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات".