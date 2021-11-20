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بالفيديو .. قصة متعصب هلالي يكافيء زوجته بـ5 آلاف ريال ويجلدها حال الخسارة

منذ 16 ساعة
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بالفيديو .. قصة متعصب هلالي يكافيء زوجته بـ5 آلاف ريال ويجلدها حال الخسارة

عادل الحربي (صدى):
روى بروفسور واستشاري الطب النفسي، البروفسور طارق الحبيب، قصة متعصب رياضي يشجع نادي الهلال.

وقال أن المتعصب كان يحرص وقت المباراة على عدم مشاهدتها ويخرج في الشارع، وعندما يفوز النادي يكافئ زوجته بإعطائها 5 آلاف ريال، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أن الرجل المتعصب كان يضرب زوجته في حال الخسارة، لذا لجأت الزوجة لحل لهذا الأمر، وكانت تجهز حقيبة ملابسها في يوم المباراة، ثم تنتظر النتيجة، وإذا فاز الهلال تتصل على زوجها وتأخذ المكافأة، وإذا خسر كانت تأخذ حقيبتها وتذهب إلى منزل أهلها وتقضي معهم يومين أو ثلاثة أيام .

الهلال
نادي الهلال
طارق الحبيب
الطب النفسي
متعصب رياضي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55307
منذ 8 ساعات
ههههههههههههههههههههههه تجد الزوجه تطلب من الله فوز الهلال في كل مباراه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10286
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله *!!
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
تحمد ربها انه ماهو نصراوي إلا كان انجلدت كل مبارة

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أحدث التعليقات

ابو سعود
افضل قرار وياليت من زمان حتى في سيارات اشوفها مصدمه وقديمه مع عمال ويادوب تمشي وتلاقيه في الشوارع السريعه الى يومنا هذا المفروض منع...
ابو سعود
لاتعليق
ابو سعود
صارت المخالفات كل شهر بالرغم من الالتزام تطلع لك وتنزل رساله من تحت الارض اقساط زيها زي القروض والفواتير
الخالدي
لو يتعاقد مع ابليس الآسيوية صعبه قويه
رااايق
رايحيين جاين على هالركزه ** من جد النصر جاب لهم النفسية**!! ههههههههههههه

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