بالفيديو .. قصة متعصب هلالي يكافيء زوجته بـ5 آلاف ريال ويجلدها حال الخسارة

عادل الحربي (صدى):
روى بروفسور واستشاري الطب النفسي، البروفسور طارق الحبيب، قصة متعصب رياضي يشجع نادي الهلال.
وقال أن المتعصب كان يحرص وقت المباراة على عدم مشاهدتها ويخرج في الشارع، وعندما يفوز النادي يكافئ زوجته بإعطائها 5 آلاف ريال، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأضاف أن الرجل المتعصب كان يضرب زوجته في حال الخسارة، لذا لجأت الزوجة لحل لهذا الأمر، وكانت تجهز حقيبة ملابسها في يوم المباراة، ثم تنتظر النتيجة، وإذا فاز الهلال تتصل على زوجها وتأخذ المكافأة، وإذا خسر كانت تأخذ حقيبتها وتذهب إلى منزل أهلها وتقضي معهم يومين أو ثلاثة أيام .