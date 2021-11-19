عطيف : لا أملك مسببات لآراء الهريفي لأنه لا يراها إلا صحيحة (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
قال عبده عطيف لاعب كره القدم السابق، أنه لا يملك مسببات لآراء الهريفي لأنه سيراها من جانبه صحيحة كما أنه لا يجبر الآخرين على تقبل آراءه وليس متعصبا بكونها صحيحة دائما.
و أجاب عطيف على سؤال مذيع ركلات ترجيح إن كان هناك تشابه بينه وبين شخصيه الهريفي، في الحضور الإعلامي وكذلك التعصب في الرأي، قائلا :" لا يوجد تشابه بيننا والأمر متروك الجمهور".
وتابع العطيف، انا أعطى رأيي بالشواهد والدلائل ولا أجبر أحد على تقبله وعن رأيه في الهريفي فيرى ان تلك هي شخصيته وقناعاته كما أنه لايعلم السبب وراء ذلك ولكنه يتكلم ويبدي آراءه من منظوره الشخصي.