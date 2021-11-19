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عطيف : لا أملك مسببات لآراء الهريفي لأنه لا يراها إلا صحيحة (فيديو)

منذ 11 ساعة
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عطيف : لا أملك مسببات لآراء الهريفي لأنه لا يراها إلا صحيحة (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
قال عبده عطيف لاعب كره القدم السابق، أنه لا يملك مسببات لآراء الهريفي لأنه سيراها من جانبه صحيحة كما أنه لا يجبر الآخرين على تقبل آراءه وليس متعصبا بكونها صحيحة دائما.

و أجاب عطيف على سؤال مذيع ركلات ترجيح إن كان هناك تشابه بينه وبين شخصيه الهريفي، في الحضور الإعلامي وكذلك التعصب في الرأي، قائلا :" لا يوجد تشابه بيننا والأمر متروك الجمهور".

وتابع العطيف، انا أعطى رأيي بالشواهد والدلائل ولا أجبر أحد على تقبله وعن رأيه في الهريفي فيرى ان تلك هي شخصيته وقناعاته كما أنه لايعلم السبب وراء ذلك ولكنه يتكلم ويبدي آراءه من منظوره الشخصي.

 

الهريفي
عبده عطيف
التعصب
اللاعب عبده عطيف

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10277
منذ 11 ساعة
للأسف ** الهريفي حرق نفسه بنفسه **!!!
ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 53
منذ 11 ساعة
يبن عطيف ماجبت شي جديد
محمد
محمد عدد التعليقات : 3
منذ 8 ساعات
الهريفي يرى الكل ضده ومتخاصم مع الحميع 😎
TOTOAL
TOTOAL عدد التعليقات : 5
منذ 55 دقيقة
للأسف دائما يطلع كلام الهريفي صحيح والدليل وضع النصر الآن من سيء إلى أسوأ لكن الناس تبي المطبلين

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أحدث التعليقات

dakheelahmadi
مافرقة لن الخبز سلعه من عدة سلع.وبالنسبه لسعره مقدور عليه.
احمد
يضحك على ربعه يقول لهم النصر بطل ووبيكوش على كل البطولات الآسيوية والمحلية والعالمية والآسيويه صعبة قويهههههههههههههه
ابو عمار
اوكي ما لهم حق يجبرونها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تجد الزوجه تطلب من الله فوز الهلال في كل مباراه

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