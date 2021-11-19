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"فيفا" يطالب الأهلي بسداد 50 مليون لـ "دي سوزا" و "دجانيني"

منذ يوم
32669
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"فيفا" يطالب الأهلي بسداد 50 مليون لـ "دي سوزا" و "دجانيني"

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاطب النادي الأهلي بسداد المبالغ المستحقة للبرازيلي جوزيف دي سوزا، والرأس أخضري دجانيني تفاريس.

وأوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه، إلى أن هذه المبالغ المستحقة، لثنائي الفريق الأول لكرة القدم السابق، تقدر بمبلغ 50 مليون ريال.

وأكدت المصادر أن الحكم يعد إلزامي على إدارة الأهلي التنفيذ وفي حال عدم السداد، فإن "فيفا"، قد يفرض عقوبات على النادي، تصل إلى حد الحرمان من التعاقدات، أو الخصم من النقاط، في مسابقة الدوري.

ولعبا دي سوزا ودجانيني، في صفوف الأهلي، في الفترة من 2018 إلى 2020، قبل أن ينتقلا إلى الدوري التركي، وبالتحديد إلى بشكتاش وطرابزون سبور، على التوالي.

فيفا
الأهلي
الاتحاد الدولي لكرة القدم
دي سوزا
المبالغ المستحقة
دجانيني

التعليقات

ميزان
ميزان عدد التعليقات : 4
منذ 23 ساعة
اللي رفض احتجاج الهلال يسدد ويادار ما دخلك شر هههههههه
طارت الطيارة
طارت الطيارة عدد التعليقات : 36
منذ 20 ساعة
اكيد الهلال هو السبب لان اتحاد الكورة الدولي الفيفا هلالي⚽ 😅😂😅😂😅😂
ههههههههههه
ههههههههههه عدد التعليقات : 1
منذ 19 ساعة
مساكين الطواقي الموضوع على الاهلي وهم يحلمون في احتجاجهم
ربيعان الربيعان
ربيعان الربيعان عدد التعليقات : 317
منذ 15 ساعة
حسبي الله على اللوبي الهلالي الذي تسبب بأبتعاد رجالات الاهلي الداعمين
فهد
فهد عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
يالله يا جامعة القانون.. سددوا
صريح
صريح عدد التعليقات : 11
منذ ساعة
يشربون من البحر
صحيح
صحيح عدد التعليقات : 11
منذ ساعة
خبر سمعنا به من بداية العام
شكله زوبعة زرقاء سرعان ما تنتهي وتعود وتنتهي ...

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أحدث التعليقات

ابو سعود
افضل قرار وياليت من زمان حتى في سيارات اشوفها مصدمه وقديمه مع عمال ويادوب تمشي وتلاقيه في الشوارع السريعه الى يومنا هذا المفروض منع...
ابو سعود
لاتعليق
ابو سعود
صارت المخالفات كل شهر بالرغم من الالتزام تطلع لك وتنزل رساله من تحت الارض اقساط زيها زي القروض والفواتير
الخالدي
لو يتعاقد مع ابليس الآسيوية صعبه قويه
رااايق
رايحيين جاين على هالركزه ** من جد النصر جاب لهم النفسية**!! ههههههههههههه

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