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توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات

منذ 4 ساعات
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توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات

الرياض (صدى):
أجابت الإدارة العامة للمرور، على استفسارات حول مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية، موضحة طريقة الاستعلام عنها.

وأوضحت الإدارة أن التعليمات تنص على "تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات، ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر".

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر "أبشر" من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار "خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية"، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

وأضافت في ردها: "اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات".

الادارة العامة للمرور
المرور السعودي
المخالفات المرورية
ابشر
تقسيط المخالفات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55283
منذ ساعة
المفروض ان يتم تسديد المخالفات بالتقصيد وهذا افضل من عدم تسديده وخصوصا لمن لا يستطيع بسبب قله راتبه الشهري

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على المجرمين القتله
عبدالعزيز
طيب ليش الحسد والعين المشكله فينا يقول لي الضرائب والكهرباء 😂😂
ابو عمار
اوكي وين واين تم اللقاء بالسائحات الاجنبيات
ابو عمار
هذا الخبر يعتبر كذبة نوفمبر
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه وصلت البلطجيه الى هذه الدرجه ... والمدرس متطوع ويعمل مشاكل مع الطلبه

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