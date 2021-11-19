عادل الحربي (صدى):
علق محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا على دخول الرئيس الأمريكي المستشفى لإجراء فحوصات، تطلبت نقل صلاحياته إلى نائبته كامالا هاريس.
وقال آل زلفة: "أمريكا في خطر، الرئيس مريض يحتضر، نائبته شعبيتها في الحضيض، قليلة الخبرة قليلة الولاء، ديموقراطية مهزوزة رئيسة مجلس النواب لا هم لها إلا الثأر من ترامب".
وتابع: "هل أمريكا في الطريق إلى البحث عن رجل مثل ايزنهاور يعني سيطرة العسكر للحفاظ على وحدة أمريكا ومكانتها؟ لمن سيسلم مفتاح الزر النووي؟".
وكان البيت الأبيض، أعلن صباح الجمعة عن خضوع جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، مشيرا إلى أنه إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام.