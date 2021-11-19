بالفيديو.. تكريم عمر كمال بالمملكة ومنحه سيارة بنتلي هدية

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان عمر كمال، عن تكريمه من إحدى العائلات في المملكة ومنحه درعا وسيارة "بنتلي" على سبيل الهدية.
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وشارك عمر كمال متابعيه صورا له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"مع السيارة والدرع وعلّق قائلا: "وأما بنعمة ربك فحدث.. النهارده بفضل الله تم تكريمي في السعودية.. وتم منحي درع وسيارة (بنتلي) هدية".
وأضاف: "شكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال والضيافة طول إقامتي في المملكة".
وأدى عمر كمال مناسك العمرة مؤخرا، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا ملابس الإحرام داخل الحرم المكي، وعلّق عليها: "من ترك بينه وبين الله بابًا.. دخل منه يوم ما"