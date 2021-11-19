نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. تكريم عمر كمال بالمملكة ومنحه سيارة بنتلي هدية

منذ ساعة
1137
2
بالفيديو.. تكريم عمر كمال بالمملكة ومنحه سيارة بنتلي هدية

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان عمر كمال، عن تكريمه من إحدى العائلات في المملكة ومنحه درعا وسيارة "بنتلي" على سبيل الهدية.

إعلان

وشارك عمر كمال متابعيه صورا له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"مع السيارة والدرع وعلّق قائلا: "وأما بنعمة ربك فحدث.. النهارده بفضل الله تم تكريمي في السعودية.. وتم منحي درع وسيارة (بنتلي) هدية".

وأضاف: "شكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال والضيافة طول إقامتي في المملكة".

وأدى عمر كمال مناسك العمرة مؤخرا، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا ملابس الإحرام داخل الحرم المكي، وعلّق عليها: "من ترك بينه وبين الله بابًا.. دخل منه يوم ما"

المملكة
سيارة بنتلي
عمر كمال

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2009
منذ 35 دقيقة
طيب
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4043
منذ 18 دقيقة
مافيها شيء تعودنا ان الاموال ياخذها الاجانب كورة واغاني وخرابيط ولنا المخالفات والضرائب والمطالبات والديون والقروض

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المهم
أمريكا!
بلبل البحر
من خاف سلم
بلبل البحر
خربت زينتها
ربيعان الربيعان
حسبي الله على اللوبي الهلالي الذي تسبب بأبتعاد رجالات الاهلي الداعمين
ابوبدر
مافيها شيء تعودنا ان الاموال ياخذها الاجانب كورة واغاني وخرابيط ولنا المخالفات والضرائب والمطالبات والديون والقروض

أخر الأخبار

توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات
توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات
منذ 5 دقائق 1101
آل زلفة: أمريكا في خطر
آل زلفة: أمريكا في خطر
منذ 11 دقيقة 1200
أول تصريح لبايدن بعد خروجه من المستشفى
أول تصريح لبايدن بعد خروجه من المستشفى
منذ 25 دقيقة 1297
إقامة مزاد لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز
إقامة مزاد لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز
منذ 50 دقيقة 1135
إصابة مقيم في حريق بحائل
إصابة مقيم في حريق بحائل
منذ 51 دقيقة 1173
بالفيديو .. قصة متعصب هلالي يكافيء زوجته بـ5 آلاف ريال ويجلدها حال الخسارة
بالفيديو .. قصة متعصب هلالي يكافيء زوجته بـ5 آلاف ريال ويجلدها حال الخسارة
منذ 55 دقيقة 1430
بالفيديو .. جستنيه لـ"الصرامي" : " تراك غثيتنا "
بالفيديو .. جستنيه لـ"الصرامي" : " تراك غثيتنا "
منذ 59 دقيقة 1770
"الخارجية" تعلن إعادة افتتاح سفارة المملكة بالصومال
"الخارجية" تعلن إعادة افتتاح سفارة المملكة بالصومال
منذ ساعة 1120
بالفيديو.. متحدث الحج يكشف تفاصيل خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة
بالفيديو.. متحدث الحج يكشف تفاصيل خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة
منذ ساعة 1179
التحالف يعلن عن تدمير طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء
التحالف يعلن عن تدمير طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء
منذ ساعة 1146