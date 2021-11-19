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ولي أمر يقتحم مدرسة ويقيد معلم ليضربه ابنه بالحذاء

منذ 6 ساعات
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ولي أمر يقتحم مدرسة ويقيد معلم ليضربه ابنه بالحذاء

القاهرة (صدى):
شهدت مدرسة في محافظة الدقهلية، في مصر ، اعتداء ولي أمر على أحد المدرسين المتطوعين بالمدرسة داخل الفصل وقيامه بتقييده ليضربه ابنه بالحذاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغ من مدير المدرسة باقتحام أحد أولياء الأمور المدرسة وقيامه بضرب مدرس داخل الفصل وتقييده ليقوم نجله بضربه بالحذاء، وتم إغلاق المدرسة لمنع خروج الأب لحين وصول الشرطة.

وجاء ذلك بعد استدعاء المعلم الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة للتعامل مع الطالب وزميله بعد تبادلها السباب والشتائم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم ضبط الأب وتم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة

مصر
طالب
حذاء
ولي أمر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55283
منذ 32 دقيقة
ههههههههههههههههههههه وصلت البلطجيه الى هذه الدرجه ... والمدرس متطوع ويعمل مشاكل مع الطلبه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على المجرمين القتله
عبدالعزيز
طيب ليش الحسد والعين المشكله فينا يقول لي الضرائب والكهرباء 😂😂
ابو عمار
اوكي وين واين تم اللقاء بالسائحات الاجنبيات
ابو عمار
هذا الخبر يعتبر كذبة نوفمبر
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه وصلت البلطجيه الى هذه الدرجه ... والمدرس متطوع ويعمل مشاكل مع الطلبه

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