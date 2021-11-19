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بالفيديو .. جستنيه لـ"الصرامي" : " تراك غثيتنا "

منذ 8 ساعات
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بالفيديو .. جستنيه لـ"الصرامي" : " تراك غثيتنا "

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على تصريحات المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي التي قال فيها أنه أبلغ مسؤولين بنادي الاتحاد عن اللقاء الذي عقده مدرب المنتخب الوطني، لـ"هيرفي رينارد"، مع أعضاء اتحاد الكرة وإداريين في الهلال والنصر للحديث عن الأسماء التي سيتم استدعائها لبطولة العرب.

وقال جستنيه:"مين انت ياسعود الصرامي حتى ياخذوا منك الاتحادية ماشاء الله لا يكون انت المتحدث الرسمي "الخفي"للاتحاد السعودي لكرة القدم"، وذلك بحسب ما كتبه على حسابه بموقع "تويتر".

وتابع :"تراك غثيتنا اقسم بالله انك اخذ في نفسك مقلب كبير، لا ويقول انا اما اعرف اكذب!وابو مشعل يضحك صحيح شر البلية ما يضحك تراك زودتها وفاحت".

يذكر أن ذلك جاء بعد أن إعلان مدرب الأخضر أن المباريات المؤجلة للهلال و النصر ستلعب خلال فترة إقامة كأس العرب.

نادي النصر
عدنان جستنيه
نادي الهلال
نادي الاتحاد
الأخضر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2583
منذ ساعة
دائما الكذاب يقول ذي الكلمة ترى انا ما اكذب
أبو فهد
أبو فهد عدد التعليقات : 11
منذ 36 دقيقة
الصرامي شيبه مخرف و أغلب كلامه فيه تناقض و ما عنده سالفهو مسوي إني الخبير و الكلام ينطبق على الغبي الثاني جست نيه .. بس شوفوني صياح فقططططططططط

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أحدث التعليقات

dakheelahmadi
مافرقة لن الخبز سلعه من عدة سلع.وبالنسبه لسعره مقدور عليه.
احمد
يضحك على ربعه يقول لهم النصر بطل ووبيكوش على كل البطولات الآسيوية والمحلية والعالمية والآسيويه صعبة قويهههههههههههههه
ابو عمار
اوكي ما لهم حق يجبرونها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تجد الزوجه تطلب من الله فوز الهلال في كل مباراه

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