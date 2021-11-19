بالفيديو .. جستنيه لـ"الصرامي" : " تراك غثيتنا "

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على تصريحات المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي التي قال فيها أنه أبلغ مسؤولين بنادي الاتحاد عن اللقاء الذي عقده مدرب المنتخب الوطني، لـ"هيرفي رينارد"، مع أعضاء اتحاد الكرة وإداريين في الهلال والنصر للحديث عن الأسماء التي سيتم استدعائها لبطولة العرب.
وقال جستنيه:"مين انت ياسعود الصرامي حتى ياخذوا منك الاتحادية ماشاء الله لا يكون انت المتحدث الرسمي "الخفي"للاتحاد السعودي لكرة القدم"، وذلك بحسب ما كتبه على حسابه بموقع "تويتر".
وتابع :"تراك غثيتنا اقسم بالله انك اخذ في نفسك مقلب كبير، لا ويقول انا اما اعرف اكذب!وابو مشعل يضحك صحيح شر البلية ما يضحك تراك زودتها وفاحت".
يذكر أن ذلك جاء بعد أن إعلان مدرب الأخضر أن المباريات المؤجلة للهلال و النصر ستلعب خلال فترة إقامة كأس العرب.