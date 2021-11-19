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حقيقة "وضع امرأة 18 مولودا دفعة واحدة"

منذ 6 ساعات
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حقيقة "وضع امرأة 18 مولودا دفعة واحدة"

باريس (صدى):
كشفت وكالة الصحافة الفرنسية حقيقة القصة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي قيل فيها إن امرأة أنجبت 18 طفلا دفعة واحدة، مؤكدة أنها غير صحيحة.

وقالت "فرانس برس" إن الخبر المتداول تحت عنوان "امرأة تلد 18 طفلا دفعة واحدة تهزّ العالم"، مرفق بصورة لسيدة حامل وأخرى لأطفال حديثي الولادة مع طبيب "غير صحيح، فصورة المرأة معدلة أما القصة فمختلقة ومصدرها موقع ساخر".

وأضافت أن صورة المرأة الحامل المرفقة بالخبر معدلة ونشرت عام 2015 على موقع DeviantArt، المعني بنشر الأعمال الفنية، أما صورة الطبيب الذي يتوسط عددا من الأطفال حديثي الولادة فلا شأن لها بالقصة والمرأة الحامل، فقد أظهر التفتيش عنها أنها منشورة على حساب طبيب أميركي يعيش في تايلاند عام 2012.

وأكدت أن "القصة المرفقة بالصور ما هي إلا من نسج خيال مؤلفيها في إحدى المواقع الساخرة

مولود
امرأة حامل
وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55283
منذ 29 دقيقة
هذا الخبر يعتبر كذبة نوفمبر

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على المجرمين القتله
عبدالعزيز
طيب ليش الحسد والعين المشكله فينا يقول لي الضرائب والكهرباء 😂😂
ابو عمار
اوكي وين واين تم اللقاء بالسائحات الاجنبيات
ابو عمار
هذا الخبر يعتبر كذبة نوفمبر
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه وصلت البلطجيه الى هذه الدرجه ... والمدرس متطوع ويعمل مشاكل مع الطلبه

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