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بالفيديو .. ابو اثنين: لولا تدخل الدولة لرأينا الأندية مشطوبة

منذ 9 ساعات
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بالفيديو .. ابو اثنين: لولا تدخل الدولة لرأينا الأندية مشطوبة

نواف السالم (صدى):
قال لاعب الهلال السابق، فيصل ابو اثنين، إن مصاريف الأندية أصبحت أكبر من دخلها، وبدأ رؤساء الأندية يبحثون عن دعم وعقد رعاية لتغطية المصاريف.

وقال إنه من الصعب على رئيس النادي أن يدعم الفئات السنية في ظل المصاريف الكبيرة التي يصرفها النادي على الفريق الأول، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سبورت ديتيلز" في إذاعة يو اف ام.

وأكد أنه لولا الدعم الذي كان تقدم الدولة للأندية الجماهيرة لكانت هذه الأندية مشطوبة أو في الدرجة الأولى، لافتا إلى أن مئات الديوان تتراكم على الأندية.

وأرجع سبب هذه الديون لقيام رؤساء بعض الأندية بالتعاقد مع لاعبين ومدربين ثم فسخ عقدهم، ما ترتب عليه تراكم الديون عليها، لذا كان من الصعب على الأندية دعم الفئات السنية.

الهلال
ديون
فيصل ابو اثنين

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 549
منذ ساعة
يازينك ساكت والله

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أحدث التعليقات

dakheelahmadi
مافرقة لن الخبز سلعه من عدة سلع.وبالنسبه لسعره مقدور عليه.
احمد
يضحك على ربعه يقول لهم النصر بطل ووبيكوش على كل البطولات الآسيوية والمحلية والعالمية والآسيويه صعبة قويهههههههههههههه
ابو عمار
اوكي ما لهم حق يجبرونها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تجد الزوجه تطلب من الله فوز الهلال في كل مباراه

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