نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إصابة علي البليهي في العضلة الضامة

منذ 4 ساعات
1701
1
إصابة علي البليهي في العضلة الضامة

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن إصابة مدافعه علي البليهي، وذلك قبل مواجهة نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت الفحوصات الطبية إصابة مدافع الهلال، علي البليهي في العضلة الضامة حيث تواجد في العيادة بمقر النادي.

و أجرى نادي الهلال، اليوم الجمعة مرانًا اعتياديًا تأهبًا لنهائي دوري أبطال آسيا، أمام بوهانج الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل.

واعتمدت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، حيث بدا المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة.

وقام المدير الفني، البرتغالي جارديم بتطبيق عددًا من الجمل التكتيكية من جزء على الملعب، خلال الحصة التي شهدها رئيس النادي، فهد بن نافل

الهلال
علي البليهي
بوهانج

التعليقات

عزووز
عزووز عدد التعليقات : 17
منذ 28 دقيقة
عقبال الرباط الصليبي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عزووز
عقبال الرباط الصليبي
محمد
حراميه وكذاب
اللهم انا مغلوبون فانتصر
عندما ... جزاك الله خير عنا وعن المسلمين
صراحه
الله يحشرك معه يا الرمز
صراحه
الشاهي مضروب

أخر الأخبار

مختص يحذر من خطر التصحر بالمملكة
مختص يحذر من خطر التصحر بالمملكة
منذ 13 دقيقة 1064
ابن مساعد: "إن حقق الهلال الآسيوية أو ضاعت الحمد لله سهود ومهود"
ابن مساعد: "إن حقق الهلال الآسيوية أو ضاعت الحمد لله سهود ومهود"
منذ 38 دقيقة 1237
ضبط مقيم بحوزته كمية من الأقراص المحظورة بجازان
ضبط مقيم بحوزته كمية من الأقراص المحظورة بجازان
منذ 41 دقيقة 1208
مدني سكاكا يباشر حادث انفجار
مدني سكاكا يباشر حادث انفجار
منذ ساعة 1338
توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات
توضيح من "المرور" حول إمكانية تقسيط المخالفات
منذ ساعة 1752
آل زلفة: أمريكا في خطر
آل زلفة: أمريكا في خطر
منذ ساعة 11182
أول تصريح لبايدن بعد خروجه من المستشفى
أول تصريح لبايدن بعد خروجه من المستشفى
منذ ساعة 1738
إقامة مزاد لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز
إقامة مزاد لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز
منذ ساعتين 1205
إصابة مقيم في حريق بحائل
إصابة مقيم في حريق بحائل
منذ ساعتين 1241
بالفيديو .. قصة متعصب هلالي يكافيء زوجته بـ5 آلاف ريال ويجلدها حال الخسارة
بالفيديو .. قصة متعصب هلالي يكافيء زوجته بـ5 آلاف ريال ويجلدها حال الخسارة
منذ ساعتين 1864