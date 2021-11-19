إصابة علي البليهي في العضلة الضامة

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن إصابة مدافعه علي البليهي، وذلك قبل مواجهة نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.
وأوضحت الفحوصات الطبية إصابة مدافع الهلال، علي البليهي في العضلة الضامة حيث تواجد في العيادة بمقر النادي.
و أجرى نادي الهلال، اليوم الجمعة مرانًا اعتياديًا تأهبًا لنهائي دوري أبطال آسيا، أمام بوهانج الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل.
واعتمدت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، حيث بدا المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة.
وقام المدير الفني، البرتغالي جارديم بتطبيق عددًا من الجمل التكتيكية من جزء على الملعب، خلال الحصة التي شهدها رئيس النادي، فهد بن نافل