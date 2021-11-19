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لماذا قيل بنات المكلا دواء لكل عله ؟!

منذ 3 ساعات
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لماذا قيل بنات المكلا دواء لكل عله ؟!

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أثارت بنات المكلا إعجاب الكثير من الشعوب على مدار العصور، حيث أنهم يتسمن بالهدوء والسكينة إضافة إلى جمال العيون وجمال الخُلق.

وتغزل الكثير من الشعراء ببنات مكلاّ، حيث عرفن فتيات المكلا بالخلق الطيب والروح الجميلة والملامح الجذابة والعيون المتكحلة التي أثارت سحر من يعرفهم.

ووصف أحد الشعراء بنات المُكلا بأنهن "دواء لكل علة", وذلك نظرا لانهم يتسمن بالهدوء والسكينة إضافة إلى جمال العيون وجمال الخُلق.

وقال شاعر اليمن الراحل السعيد «حسين المحضار» في كلماته عن بنات الملا (يا بنات المُكلا يا دوا كل علة, يا سقى الله رعى الله والمحبة بلية) بـمطلع آخر بدأه بـ(يا بنات المدينة روحي عندكم رهينة وأنتم عالدنيا زينة).

وتتميز بنات المكلا بالخد الممشوق, وصدر عريض, ورقبة طويلة, ولها أيضا دستور طويل, وبوصلة ذات حساسية عالية و الجدائل المفتولة

كما غنى المطرب الراحل فهد بلّان شعر المحضار واشتهر بصوته الجبلي وحقّق انتشاراً واسعاً في أرجاء الوطن العربي

وذهب العديد من الكتاب في الشعر إلى البحث عن الاسباب التي دفعت الشاعر المحضار الى التغزل ببنات المكلا ، وذهب اخرين للقول الى ان بنات المكلا اشتهرن بجمال العيون .

يذكر أن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ومركز مديريات ساحل حضرموت والهضبة وثالث أهم مدينة يمنية بعد صنعاء وعدن

 

 

 

 

 

الشعراء
العصور
بنات المكلا

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2009
منذ 20 دقيقة
من لا يعجب بمن يتصفن بهذه الأربع: "بالهدوء والسكينة إضافة إلى جمال العيون وجمال الخُلق"

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