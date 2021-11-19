بالفيديو .. الذايدي: الجميع يعترف أن "النقاز" زملكاوي إلا اتحاد القدم

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، إن الجميع يعترف أن "حمدي النقاز" لاعب من نادي الزمالك المصري إلا اتحاد القدم في المملكة.
وأضاف أن اللاعب نفسه أكد أنه لاعب زملكاوي، والنادي المصري أكد نفس الأمر، ومع ذلك لم يعترف اتحاد القدم في المملكة بذلك، وذلك بحسب ما ذكره خلال اسضافته في قناة "24" الرياضية".
وتساءل عن سبب قيام النادي الأهلي بدفع أموال لنادي الزمالك في حين اللاعب حر، لافتا إلى أن الهلال عوقب بـ 500 ألف ريال بسبب عوض خميس، والنصر عوقب أيضا بـ 500 ألف ريال، حيث تعاقد الهلال مع "خميس" في الفترة الحرة لكن النصر كسر العقد، وكان ذلك مخالفة واضحة.
وأضاف أن موقف الهلال كان سليم بشأن "محمد القرني" لكن تم رفض احتجاج الهلال بشأنه، وبعد عام تم تغيير المادة التي قدم الهلال الشكوى بشأنها ما يدل على أن الهلال حينها كان سليم.