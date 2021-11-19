نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. الذايدي: الجميع يعترف أن "النقاز" زملكاوي إلا اتحاد القدم

منذ ساعتين
1434
2
بالفيديو .. الذايدي: الجميع يعترف أن "النقاز" زملكاوي إلا اتحاد القدم

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، إن الجميع يعترف أن "حمدي النقاز" لاعب من نادي الزمالك المصري إلا اتحاد القدم في المملكة.

وأضاف أن اللاعب نفسه أكد أنه لاعب زملكاوي، والنادي المصري أكد نفس الأمر، ومع ذلك لم يعترف اتحاد القدم في المملكة بذلك، وذلك بحسب ما ذكره خلال اسضافته في قناة "24" الرياضية".

وتساءل عن سبب قيام النادي الأهلي بدفع أموال لنادي الزمالك في حين اللاعب حر، لافتا إلى أن الهلال عوقب بـ 500 ألف ريال بسبب عوض خميس، والنصر عوقب أيضا بـ 500 ألف ريال، حيث تعاقد الهلال مع "خميس" في الفترة الحرة لكن النصر كسر العقد، وكان ذلك مخالفة واضحة.

وأضاف أن موقف الهلال كان سليم بشأن "محمد القرني" لكن تم رفض احتجاج الهلال بشأنه، وبعد عام تم تغيير المادة التي قدم الهلال الشكوى بشأنها ما يدل على أن الهلال حينها كان سليم.

الهلال
الأهلي
نادي الهلال
الزمالك
نادي الزمالك

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 548
منذ ساعة
تقلع بس باذن الله الثلاثاء مهزوم
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10277
منذ ساعة
الاعب سجل بطريقة نظامية في الأهلي السعودي ** واذا مو عاجبك*
روح اشتك في الفيفا على الإتحاد السعودي لكرة القدم **!! بس خلاص ** قرقر كتير مابدنا ** ههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🙏🙏🙏🙏
بلاتين ددسن 🙏🙏🙏
منيف آل ناصر
ياكمخه الهلال غير منسحب يبي يدخل المباراة رغم النقص ورفض الفيفا لازم النصاب كااااامل صحصح
الخالدي
سألت آسيا عن النصر قالتلي ما اعرفه قلتلها ايه الآسيوية صعبه قويه هاهاهاهااااا
محمد
مسس الفساد
رااايق
الاعب سجل بطريقة نظامية في الأهلي السعودي ** واذا مو عاجبك* روح اشتك في الفيفا على الإتحاد السعودي لكرة القدم **!! بس خلاص **...

أخر الأخبار

بالصور.. تكريم عمر كمال ومنحه سيارة "بنتلي" هدية
بالصور.. تكريم عمر كمال ومنحه سيارة "بنتلي" هدية
منذ 5 دقائق 125
الشباب يتحرك لضم فهد المولد
الشباب يتحرك لضم فهد المولد
منذ 11 دقيقة 1099
ولي أمر يقتحم مدرسة ويقيد معلم ليضربه ابنه بالحذاء
ولي أمر يقتحم مدرسة ويقيد معلم ليضربه ابنه بالحذاء
منذ 18 دقيقة 319
بالفيديو .. ابو اثنين: لولا تدخل الدولة لرأينا الأندية مشطوبة
بالفيديو .. ابو اثنين: لولا تدخل الدولة لرأينا الأندية مشطوبة
منذ 24 دقيقة 1168
حقيقة "وضع امرأة 18 مولودا دفعة واحدة"
حقيقة "وضع امرأة 18 مولودا دفعة واحدة"
منذ 31 دقيقة 164
التحالف يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية
التحالف يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية
منذ 34 دقيقة 1099
بالفيديو .. الشاعر "أبو حور" يعترف : أنا أمثل وحياة المشاهير مو سعيدة
بالفيديو .. الشاعر "أبو حور" يعترف : أنا أمثل وحياة المشاهير مو سعيدة
منذ 40 دقيقة 363
بالفيديو.. "متخصص" يكشف أفضل طريقة لمذاكرة الدروس
بالفيديو.. "متخصص" يكشف أفضل طريقة لمذاكرة الدروس
منذ 48 دقيقة 1178
بالفيديو .. فتاة في الطائف تضحي بمهرها لدعم مشروع زوجها
بالفيديو .. فتاة في الطائف تضحي بمهرها لدعم مشروع زوجها
منذ 54 دقيقة 1531
إصابة علي البليهي في العضلة الضامة
إصابة علي البليهي في العضلة الضامة
منذ ساعة 1334