صحيفة إيطالية: "سامي الجابر أسطورة وبلاتيني الصحراء"

طلال الغامدي (صدى):
سلطت صحيفة إيطالية الضوء على مسيرة لاعب ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، سامي الجابر.
وذكرت صحيفة "footballstory.mondocalcionews" الإيطالي أن سامي الجابر يُعتبر من أعظم لاعبي كرة القدم التي أنجبتهم السعودية، مضيفة أنه كان حاضرا في 4 نسخ متتالية من بطولات كأس العالم، كما أنه كان أول لاعب سعودي يذهب إلى الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون".
وأضافت: "أرقام سامي الجابر تتحدث بوضوح تام، بكل ثقة هو أحد أهم المواهب التي أنتجتها الكرة السعودية، يُشبه ميشيل بلاتيني وآلان شيرر، قادر على تقديم متعة كروية للمشاهدين، يتمتع بالهدوء أمام المرمى،كان بحق أسطورة للهلال".
وتابعت :"هو ثالث أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب السعودي بعد محمد الدعيع وسعيد العويران. ترك بصمته في مونديال 94 بإحراز هدف حاسم أمام المغرب، وهز شباك جنوب إفريقيا في مونديال 98، ليصبح أول سعودي يُسجل في نسختين من كأس العالم".
وأشارت إلى أن شعبية سامي الجابر كانت هائلة في السعودية، وبعد مونديال 98 بدأ اهتمام الأندية الأوروبية بضمه، مضيفة أنه في تلك السنوات كان من المستحيل انتزاع لاعب سعودي من بلاده، وكان اتحاد الكرة السعودي يرى أهمية الاحتفاظ بكل اللاعبين.
وأكدت أنه تمت الموافقة على احتراف سامي الجابر في وولفرهامبتون، وصل إلى إنجلترا واستقبله الفريق بصورة إيجابية، وصرح المدرب كولين وقتها أن سامي لن يجد صعوبة في إثبات نفسه، لأنه يتمتع بجودة كبيرة، وبعدها حدثت أزمة، حيث أجرى سامي الجابر مقابلات صحفية قال فيها أنه عانى من العنصرية في إنجلترا، وتفضيل المدرب كولين لي للاعبين الإنجليز، لقد أكد أنه تم تهميشه من المدرب وكان ضحية للعنصرية".
وأضافت :"بسبب موسم سيء لوولفرهامبتون، تمت إقالة لي، وحل محله ديف جونز، الذي قال أنه يحتاج لبعض الوقت لتقييم مهارات سامي الجابر، اعتبر الأمير خالد بن طلال الأمر إهانة للاعب، وأخبره بالعودة فورا وتم إلغاء الإعارة "
ونوهت بأن "الجابر" واصل مسيرته مع المنتخب السعودي، وتم اختياره للمشاركة في المونديال الرابع على التوالي وكان عمره 34 عاما، أمام تونس، حيث أحرز هدفا أسطوريا، مؤكدًا أن حياة "سامي" مليئة بالنجاحات والعديد من الألقاب الجماعية والشخصية.