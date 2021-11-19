بالفيديو.. تقدم الجيش اليمني في مدينة حيس خلال عملية عسكرية نوعية

فهمي محمد (صدى):
تمكنت الجيش اليمني في جنوب الحديدة اليوم الجمعة من التقدم شرق وشمال مدينة حيس في محافظة الحديدة.
وأظهر مقطع فيديو لقطات توثق تقدم القوات المشتركة شرق وشمال مدينة حيس في محافظة الحديدة خلال عملية عسكرية نوعية انطلقت من عدة محاور.
كانت القوات المشتركة أطلقت خلال الساعات الماضية عملية نوعية لاستكمال تحرير المناطق غير المشمولة في اتفاق ستوكهولم والتقدم نحو محافظتي إب وتعز وتطهير الطريق الرئيسي الرابط بين البرح وحيس الذي كان يقع في ظهر الجبهة ويشكل خطرا ويحاول الحوثي عبره تنفيذ عمليات تسلل وتلغيم وتفخيخ تستهدف المدنيين.
وتقدم الجيش الوطني في عدد من المناطق على الحدود الإدارية لمحافظتي إب وتعز ومنها مفرق سقم والمحجر والجبلين ومثلث العدين وجبال الغازية الاستراتيجية وظمي