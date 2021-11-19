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بالفيديو .. الشاعر "أبو حور" يعترف : أنا أمثل وحياة المشاهير مو سعيدة

منذ 8 ساعات
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بالفيديو .. الشاعر "أبو حور" يعترف : أنا أمثل وحياة المشاهير مو سعيدة

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف مشهور التواصل الاجتماعي، الشاعر أبو حور، عن مقتطفات من حياته الواقعية ، وحياة المشاهير.

وقال أنه كونه مشهور جعله لا يأخذ حريته بالشكل الكافي خاصة إذا خرج مع عائلته في حد المطاعم، مضيفا أنه يتظاهر في السناب بأنه "مستأنسين وكله تمثيل وخطأ".

وأكد أن أي مشهور يظهر ويدعي أنه سعيد ومستأنس ويعيش حياة طبيعية مثل حياة الشخص السوي غير صحيح، مضيفا أن أي مشهور لديه أشياء محروم منها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج mbc في أسبوع المذاع على قناة mbc.

وأضاف أن هناك دول معينة معروفة يعرفها المشاهير ويسافرون إليها تحديدا من أجل تصوير السنابات الخاصة بهم.

وسرد موقف طريف حدث له وهو صغير، وذلك عندما صمم معلم أن ضربه 10 مرات، وكان المعلم يضحك وهو أيضا يضحك رغم أن الضرب كان يؤلمه.

معلم
شاعر
سناب شات
مواقع التواصل الاجتماعي
أبو حور

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55293
منذ ساعة
ما شاء الله عليه مشهور سناب و شاعر والقصيده رائعه في توصيف جمال الاروبيه المزيونه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههه
ابو عمار
نجرد حركه متفق عليها مع الامريكان
سعـــ ابومحمد ـــد
هذا اللي يجيك من المنتخب
ابو عمار
وين التشهير ؟ يعني صورت زميلاتها بدون موافقتهن والا كيف ؟
ابو عمار
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