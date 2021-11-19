امرأة تحرق 3 آلاف دولار داخل "الميكروويف لسبب مثير

واشنطن (صدى):
أقدمت امرأة تبلغ من العمر 74 عاما، على حرق 2900 يورو (3300 دولار أمريكي) عن غير قصد، حيث كانت تريد تعقيم النقود، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
كانت السيدة وهي تعمل في التسويق العقاري، أرسلت لإحدى البنوك رسالة تتوسل لهم بتبديل النقود المحترقة بأخرى جديدة، مشيرة إلى أنها وضعت النقود في وعاء به مادة مبيضة ثم أدخلته الميكروويف.
وقالت السيدة أنها كانت تهدف لتعقيم الأموال التي تسلمتها من أيدي المستأجرين لديها من خلال هذا الإجراء، مصيفة "أشعر بالذنب الشديد لأن هذا ليس مالي وأنا مواطنة شريفة، لم أدمر المال أبدا، وقد أرسلت لكم أكثر من 70 ورقة نقدية".
وقام البنك بفحص الأوراق النقدية وتأكد أنها أموالا حقيقية بالفعل، ليقرر تبديل النقود المحترقة وإعادة نقود سليمة إلى السيدة