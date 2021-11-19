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عطيف : لا أملك مسببات لآراء الهريفي لأنه لا يراها إلا صحيحة (فيديو)

منذ ساعة
1744
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عطيف : لا أملك مسببات لآراء الهريفي لأنه لا يراها إلا صحيحة (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
قال عبده عطيف لاعب كره القدم السابق، أنه لا يملك مسببات لآراء الهريفي لأنه سيراها من جانبه صحيحة كما أنه لا يجبر الآخرين على تقبل آراءه وليس متعصبا بكونها صحيحة دائما.

و أجاب عطيف على سؤال مذيع ركلات ترجيح إن كان هناك تشابه بينه وبين شخصيه الهريفي، في الحضور الإعلامي وكذلك التعصب في الرأي، قائلا :" لا يوجد تشابه بيننا والأمر متروك الجمهور".

وتابع العطيف، انا أعطى رأيي بالشواهد والدلائل ولا أجبر أحد على تقبله وعن رأيه في الهريفي فيرى ان تلك هي شخصيته وقناعاته كما أنه لايعلم السبب وراء ذلك ولكنه يتكلم ويبدي آراءه من منظوره الشخصي.

 

الهريفي
عبده عطيف
التعصب
اللاعب عبده عطيف

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10276
منذ 55 دقيقة
للأسف ** الهريفي حرق نفسه بنفسه **!!!
ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 53
منذ 31 دقيقة
يبن عطيف ماجبت شي جديد

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أحدث التعليقات

المهم
اكل رز
المهم
معاد نعرف
ع. س. ع
رااايق،،، كل إناء بما فيه ينضح 🤣🤣🤣
سردار
الدنيا صارت كلها تطبيقات
ع. س. ع
تعليق رايق،، كل إناء بما فيه ينضح 😂😂😂

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