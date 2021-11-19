زوجة إيريك أبيدال تطلب الطلاق : "سمعتي تشوهت"

وكالات (صدى):
أعلنت حياة أبيدال زوجة إيريك أبيدال اللاعب والمدير الرياضي السابق لبرشلونة عن طلبها للطلاق.
وجاء ذلك بسبب تورط المدير السابق لبرشلونة في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي لاعبة فريق السيدات باريس سان جيرمان.
وقالت جينفر لوسادا محامية حياة أبيدال في بيان قصير : ”مدفوعة بالظروف والشعور بالغضب من قضية الاعتداء على حمراوي ستطلب حياة أبيدال الطلاق في برشلونة“.
وأضافت أن حياة أبيدال تأمل أن تكون قادرة على تنظيف شرفها وسمعتها التي شوهتها الشائعات المتعلقة بالهجوم على حمراوي.
وأدى الاعتداء على خيرة حمراوي لاعب باريس سان جيرمان قبل لقاء الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات لاعتقال زميلتها أميناتا ديالو في البداية واتهمت بكونها دبرت الاعتداء لأخذ مكانها في الفريق ولتنافسهما على نفس المركز.