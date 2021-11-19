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طالبة في الإبتدائية شغفها بالموضة يدفعها إلى التشهير بزميلاتها في المدرسة (صور)

منذ 10 ساعات
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طالبة في الإبتدائية شغفها بالموضة يدفعها إلى التشهير بزميلاتها في المدرسة (صور)

بغداد (صدى):
تمكنت طالبة عراقية في المرحلة الابتدائية من الدخول إلى مدرستها وبحوزتها الهاتف المحمول، بدون أن يلاحظ المسؤولون في المدرسة.

ودخلت الطالبة المدرسة بالهاتف المحمول لكي تلتقط صور لها من داخل المدرسة، لكي تشارك في مسابقة للموضة .

ونشرت الصفحة المسؤولة عن المسابقة صور الطالبة حيث علقت عليها قائلة : " ربي البياتي طالبة سادس من بغداد رأيكم بستايلها وجمالها كطالبة".

وأثارت الصور غضب المتابعين للصفحة مشيرين إلى أن الهاتف المحمول ممنوع دخوله مع الطالبات إلى المدرسة حيث علق أحدهم قائلًا : شنوو اسم المدرسة وبعدين ما مدرسة تفوف نقال ممنوع وإذا نقال وياهم يسلم للإدارة ".

الموضة
التشهير
الإبتدائية
طالبة عراقية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83741
منذ 10 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55293
منذ 33 دقيقة
وين التشهير ؟ يعني صورت زميلاتها بدون موافقتهن والا كيف ؟

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههه
ابو عمار
نجرد حركه متفق عليها مع الامريكان
سعـــ ابومحمد ـــد
هذا اللي يجيك من المنتخب
ابو عمار
وين التشهير ؟ يعني صورت زميلاتها بدون موافقتهن والا كيف ؟
ابو عمار
مالت عليهم الجبناء .. وين الرجوله والنخوه التي يدعونها اليمنيين ؟ لم يتدخل الاهالي وهم يعلمون عن المراءه المعذبه بسبب الخوف من زوجها لانه...

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