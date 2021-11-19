طالبة في الإبتدائية شغفها بالموضة يدفعها إلى التشهير بزميلاتها في المدرسة (صور)

بغداد (صدى):
تمكنت طالبة عراقية في المرحلة الابتدائية من الدخول إلى مدرستها وبحوزتها الهاتف المحمول، بدون أن يلاحظ المسؤولون في المدرسة.
ودخلت الطالبة المدرسة بالهاتف المحمول لكي تلتقط صور لها من داخل المدرسة، لكي تشارك في مسابقة للموضة .
ونشرت الصفحة المسؤولة عن المسابقة صور الطالبة حيث علقت عليها قائلة : " ربي البياتي طالبة سادس من بغداد رأيكم بستايلها وجمالها كطالبة".
وأثارت الصور غضب المتابعين للصفحة مشيرين إلى أن الهاتف المحمول ممنوع دخوله مع الطالبات إلى المدرسة حيث علق أحدهم قائلًا : شنوو اسم المدرسة وبعدين ما مدرسة تفوف نقال ممنوع وإذا نقال وياهم يسلم للإدارة ".