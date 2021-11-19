الكلباني تعليقاً على نجاح إعلان "كومبات فيلد": "ظنك يمدي أروح لهوليوود"

نايف السالم (صدى):
علق الشيخ عادل الكلباني على النجاح الكبير الذي حققه إعلان "كومبات فيلد" الذي نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، وشارك فيه عدد كبير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر إعلان ترويجي لـ "كومبات فيلد" في موسم الرياض، واستعراض المكان بشكل تشويقي بمشاركة عدد من المشاهير والشخصيات العامة، ومنهم الداعية عادل الكلباني، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، وحسن الصبحان الشهير بملك التوقعات.
وتعليقاً على النجاح الكبير الذي حققه الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي قال الشيخ عادل الكلباني لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ:" ظنك يمدي أروح لهوليوود".
يشار أن الإعلان شارك فيه الفنان خالد عبدالرحمن، والإعلامي، إبراهيم الفريان، والصحفي عدنان جستنية، وحارس الهلال السابق، محمد الدعيع، ومشهور “سناب شات”، أبو جركل، وملك الدعابة، أبو خالد.