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الكلباني تعليقاً على نجاح إعلان "كومبات فيلد": "ظنك يمدي أروح لهوليوود"

منذ ساعة
1933
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الكلباني تعليقاً على نجاح إعلان "كومبات فيلد": "ظنك يمدي أروح لهوليوود"

نايف السالم (صدى):
علق الشيخ عادل الكلباني على النجاح الكبير الذي حققه إعلان "كومبات فيلد" الذي نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، وشارك فيه عدد كبير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر إعلان ترويجي لـ "كومبات فيلد" في موسم الرياض، واستعراض المكان بشكل تشويقي بمشاركة عدد من المشاهير والشخصيات العامة، ومنهم الداعية عادل الكلباني، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، وحسن الصبحان الشهير بملك التوقعات.

وتعليقاً على النجاح الكبير الذي حققه الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي قال الشيخ عادل الكلباني لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ:" ظنك يمدي أروح لهوليوود".

يشار أن الإعلان شارك فيه الفنان خالد عبدالرحمن، والإعلامي، إبراهيم الفريان، والصحفي عدنان جستنية، وحارس الهلال السابق، محمد الدعيع، ومشهور “سناب شات”، أبو جركل، وملك الدعابة، أبو خالد.

 

                                                                                     اقرا ايضــا  

شاهد.. برومو تشويقي طريف لـ"كومبات فيلد" بمشاركة الكلباني

اعلان
هيئة الترفية
إدارة الهيئة العامة للترفيه
المستشار تركي آل الشيخ
عادل بن سالم الكلباني
رد الكلباني

التعليقات

سردار
سردار عدد التعليقات : 489
منذ 25 دقيقة
نسأل الله العفو والعافية
من أمام في الحرم
إلى ممثل في هوليوود
المهم
المهم عدد التعليقات : 117
منذ 5 دقائق
اكل رز

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أحدث التعليقات

المهم
اكل رز
المهم
معاد نعرف
ع. س. ع
رااايق،،، كل إناء بما فيه ينضح 🤣🤣🤣
سردار
الدنيا صارت كلها تطبيقات
ع. س. ع
تعليق رايق،، كل إناء بما فيه ينضح 😂😂😂

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