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لقاء عفوي مع سائحات اجانب
منذ 5 ساعات
1607
1
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التعليقات
المهم
عدد التعليقات : 117
منذ ساعة
عفوي
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أحدث التعليقات
🙏🙏🙏🙏
بلاتين ددسن 🙏🙏🙏
منيف آل ناصر
ياكمخه الهلال غير منسحب يبي يدخل المباراة رغم النقص ورفض الفيفا لازم النصاب كااااامل صحصح
الخالدي
سألت آسيا عن النصر قالتلي ما اعرفه قلتلها ايه الآسيوية صعبه قويه هاهاهاهااااا
محمد
مسس الفساد
رااايق
الاعب سجل بطريقة نظامية في الأهلي السعودي ** واذا مو عاجبك* روح اشتك في الفيفا على الإتحاد السعودي لكرة القدم **!! بس خلاص **...
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