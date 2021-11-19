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دراسة تحذر من تسبب الفئران في نشر مرض "معدي" جديد

منذ 13 ساعة
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دراسة تحذر من تسبب الفئران في نشر مرض "معدي" جديد

واشنطن (صدى):
حذرت دراسة أمريكية جديدة من احتمالية أن تكون الفئران حاملة لوباء آخر على غرار وباء فيروس كورونا المستجد .

يقول باحثون من جامعة "برينستون"، الولايات المتحدة، أن الفئران قد استطاعت تطوير مقاومة لمسببات الأمراض من خلال العدوى المتكررة عبر الأجيال المختلفة، وهو ما تقول المؤلفة الرئيسية في الدراسة منى سينج إنه يزيد من احتمالية أن تحمل القوارض الحديثة فيروسات شبيهة بكورونا يمكنها إصابة السكان.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى حدوث 3 أوبئة منذ عام 2000، وهي السارس في عام 2003، والذي يُقال إنه قد انتشر من القطط والخفافيش في الصين وإنفلونزا الخنازير في عام 2009، التي يُقال إنها قد نشأت في مزرعة خنازير في المكسيك، والآن كوفيد-19 الذي يُقال إنه قد انتشر بسبب الخفافيش.

وأفاد الموقع أنه في وقت سابق من هذا العام، وجدت دراسة نشرها كبار المستشارين العلميين في المملكة المتحدة أن فيروسات كورونا يمكن أن تنتقل عن طريق الفئران، كما تشير الدراسات أيضاً إلى أن الفئران يمكن أن تلتقط عدوى كوفيد-19 من البشر، وخاصة السلالات الحديثة الأكثر قابلية للانتقال.

الفئران
فيروس كورونا
مرض معدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55303
منذ 33 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

dakheelahmadi
مافرقة لن الخبز سلعه من عدة سلع.وبالنسبه لسعره مقدور عليه.
احمد
يضحك على ربعه يقول لهم النصر بطل ووبيكوش على كل البطولات الآسيوية والمحلية والعالمية والآسيويه صعبة قويهههههههههههههه
ابو عمار
اوكي ما لهم حق يجبرونها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تجد الزوجه تطلب من الله فوز الهلال في كل مباراه

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