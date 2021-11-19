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فوز الفهد ترد على أنباء حملها للمرة الثانية

منذ 13 ساعة
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فوز الفهد ترد على أنباء حملها للمرة الثانية

خالد الظفيري (صدى):
ردت خبيرة التجميل والفاشينيستا الكويتية فوز الفهد على الأنباء المتداولة بكثرة حول حملها للمرة الثانية بعد فترة قصيرة من إنجاب طفلها الأول أحمد.

وظهرت فوز الفهد في فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ترد على متابع وجه لها سؤالاً حول حملها، قائلة إنها مجرد إشاعات تتداولها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت فوز الفهد على أن البعض ينتقد وزنها بعد الإنجاب وتنشر المواقع عدد من الأخبار عن زيادة وزنها ويلمح البعض لحملها من جديد، معبرة عن غضبها من هذه الأخبار.

وأوضحت فوز الفهد أننها لاترد على متابعيها ولكن بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي اتهمتها بمحاولة زيادة التفاعل.

 

الفهد
فوز الفهد
حمل فوز الفهد
طفلها الأول أحمد

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83741
منذ 12 ساعة
ويعني
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55303
منذ 39 دقيقة
مو مشكله الحمل وانما المشكله في البراطم المرتخيه مثل براطم الناقه

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أحدث التعليقات

dakheelahmadi
مافرقة لن الخبز سلعه من عدة سلع.وبالنسبه لسعره مقدور عليه.
احمد
يضحك على ربعه يقول لهم النصر بطل ووبيكوش على كل البطولات الآسيوية والمحلية والعالمية والآسيويه صعبة قويهههههههههههههه
ابو عمار
اوكي ما لهم حق يجبرونها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تجد الزوجه تطلب من الله فوز الهلال في كل مباراه

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