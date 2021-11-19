فوز الفهد ترد على أنباء حملها للمرة الثانية

خالد الظفيري (صدى):
ردت خبيرة التجميل والفاشينيستا الكويتية فوز الفهد على الأنباء المتداولة بكثرة حول حملها للمرة الثانية بعد فترة قصيرة من إنجاب طفلها الأول أحمد.
وظهرت فوز الفهد في فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ترد على متابع وجه لها سؤالاً حول حملها، قائلة إنها مجرد إشاعات تتداولها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت فوز الفهد على أن البعض ينتقد وزنها بعد الإنجاب وتنشر المواقع عدد من الأخبار عن زيادة وزنها ويلمح البعض لحملها من جديد، معبرة عن غضبها من هذه الأخبار.
وأوضحت فوز الفهد أننها لاترد على متابعيها ولكن بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي اتهمتها بمحاولة زيادة التفاعل.