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بالفيديو.. أحد ركاب الرحلة الأولى القادمة من ‎دبي يتحدث عن ما شاهده عند وصوله العلا

منذ 20 دقيقة
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بالفيديو.. أحد ركاب الرحلة الأولى القادمة من ‎دبي يتحدث عن ما شاهده عند وصوله العلا

العلا (صدى):
أبدى أحد ركاب الرحلة الأولى القادمة مباشرة من دبي إلى العلا سعادته بما شاهده لدى وصوله إلى أرض المطار

وقال الراكب أن ما شهده يختلف عما سمعه كلياً ، مؤكدا أن ما رأه شيء ثاني، و أن الرحلات القادمة ستكون للعلا ولن تكون لأوروبا

كانت أول رحلة دولية هبطت اليوم في مطار العلا في شمال غرب المملكة، وذلك بعد مرور عدة أشهر على صدور موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا.

يجدر الإشارة إلى أن مطار العلا الدولي شهد منذ أغسطس 2019 عددًا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

 

 

 

 

دبي
أوروبا
مطار العلا

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 106
منذ 3 دقائق
توك واصل مابعد شفت شي

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أحدث التعليقات

ابو زياد
توك واصل مابعد شفت شي
ابو محمد
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