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انتبهي تصدمين بس
منذ 15 ساعة
1993
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55303
منذ 54 دقيقة
اوكي
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أحدث التعليقات
dakheelahmadi
مافرقة لن الخبز سلعه من عدة سلع.وبالنسبه لسعره مقدور عليه.
احمد
يضحك على ربعه يقول لهم النصر بطل ووبيكوش على كل البطولات الآسيوية والمحلية والعالمية والآسيويه صعبة قويهههههههههههههه
ابو عمار
اوكي ما لهم حق يجبرونها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تجد الزوجه تطلب من الله فوز الهلال في كل مباراه
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