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لا تفكر تنام بالبر مره ثانيه

منذ 14 ساعة
2378
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55293
منذ 29 دقيقة
ههه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههه
ابو عمار
نجرد حركه متفق عليها مع الامريكان
سعـــ ابومحمد ـــد
هذا اللي يجيك من المنتخب
ابو عمار
وين التشهير ؟ يعني صورت زميلاتها بدون موافقتهن والا كيف ؟
ابو عمار
مالت عليهم الجبناء .. وين الرجوله والنخوه التي يدعونها اليمنيين ؟ لم يتدخل الاهالي وهم يعلمون عن المراءه المعذبه بسبب الخوف من زوجها لانه...

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