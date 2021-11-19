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الصرامي : الهلاليين يتحدثون عن النصر ولا يتحدثون عن بطولاتهم (فيديو)

منذ ساعة
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الصرامي : الهلاليين يتحدثون عن النصر ولا يتحدثون عن بطولاتهم (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
قال سعود الصرامي، المتحدث السابق لنادي النصر، أن بطولة آسيا لم تحظى بصخب إعلامي ولا أحد يتحدث عنها وذلك بسبب خروج نادي النصر العالمي الأول من البطولة.

وتابع، عندما تخرج الأنديه صاحبة الكاريزما العالية وصاحبة الإسم التاريخي والاسم الرنان من أي مسابقة فمن المؤكد أن المسابقة هي التي خسرت وليس النادي.

واستطرد، أرى أن نادي النصر هو أعظم نادي في قارة آسيا، يمنح الذين يعيشون في الظل الضوء، لافتا إلى أن نالهلاليين يتحدثون عن النصر وقاعدة النصر ولا يتحدثون عن عن بطولاتهم وعن الفريق الذي كسبوه

نادي النصر
الهلال
سعود الصرامي
بطولة آسيا
خروج النصر من بطولة آسيا

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3068
منذ ساعة
حامل لواء الخرقة الحالمية، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

طارت الطيارة
😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😅😂😅 من اللي يضحك على الآخر 😂😅😂😅😂😅
راقد النايم
يا ساتر يا رب منك يا مقيت انت ما تشبع
حارق دمهم
ان لست رياضي ولاكن اعلم المتعصبين امثالك للمرجله وترك التعصب,
طارت الطيارة
اكيد الهلال هو السبب لان اتحاد الكورة الدولي الفيفا هلالي⚽ 😅😂😅😂😅😂
ابو ماجد
حلوه ماهو لاعب الاتحاد بتلعب غصب عن خشمك الموضوع فيه الهلال انتهي الموضوع

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