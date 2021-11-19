الصرامي : الهلاليين يتحدثون عن النصر ولا يتحدثون عن بطولاتهم (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
قال سعود الصرامي، المتحدث السابق لنادي النصر، أن بطولة آسيا لم تحظى بصخب إعلامي ولا أحد يتحدث عنها وذلك بسبب خروج نادي النصر العالمي الأول من البطولة.
وتابع، عندما تخرج الأنديه صاحبة الكاريزما العالية وصاحبة الإسم التاريخي والاسم الرنان من أي مسابقة فمن المؤكد أن المسابقة هي التي خسرت وليس النادي.
واستطرد، أرى أن نادي النصر هو أعظم نادي في قارة آسيا، يمنح الذين يعيشون في الظل الضوء، لافتا إلى أن نالهلاليين يتحدثون عن النصر وقاعدة النصر ولا يتحدثون عن عن بطولاتهم وعن الفريق الذي كسبوه