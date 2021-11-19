نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. لحظة استقبال أول رحلة دولية تهبط في "مطار العلا"

منذ ساعتين
11022
1
بالفيديو.. لحظة استقبال أول رحلة دولية تهبط في "مطار العلا"

العلا (صدى):
أظهر مقطع فيديو استقبال أول رحلة دولية تهبط في مطار العلا في شمال غرب المملكة، وذلك بعد مرور عدة أشهر على صدور موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا.

وبين مقطع الفيديو لحظة هبوط الطائرة، واستقبالها برش المياه بشكل كبير على الطائرة في لحظة احتفاء بالرحلة الدولية الأولى للمطار.

كما أوضح الفيديو لحظة إعطاء برج المراقبة في مطار ‎العلا الدولي ، إذن الهبوط للرحلة الدولية الأولى القادمة من ‎دبي

يجدر الإشارة إلى أن مطار العلا الدولي شهد منذ أغسطس 2019 عددًا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

دبي
المملكة
مطار العلا
رحلة دولية

التعليقات

Ali
Ali عدد التعليقات : 162
منذ 51 دقيقة
متى تنقرض ذي الأشكال اللي ماخذ ربطه شعر اخته ومتشبه بالنساء الله لايكثركم ياحثالة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو زياد
توك واصل مابعد شفت شي
ابو محمد
الرجال قلة والكورة كثرة وموسم الرياض فضحهم..
ع. س. ع
نعم نعم سنة ضوئية،،، وتبقى عقدة النقص والحرمان والدونية ونضرية المؤامرة تلازم هذا الفريق (الفقير)،، كما تبقى، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
صياحك طرب
عبدالله
قبل كذا قالوا الروس تدخلوا في الانتخابات والآن يقولون المجوس

أخر الأخبار

بالفيديو..العدل : أموال لا يجوز الحجز عليها
بالفيديو..العدل : أموال لا يجوز الحجز عليها
منذ 5 دقائق 1065
الصرامي : الهلاليين يتحدثون عن النصر ولا يتحدثون عن بطولاتهم (فيديو)
الصرامي : الهلاليين يتحدثون عن النصر ولا يتحدثون عن بطولاتهم (فيديو)
منذ 13 دقيقة 1147
بالفيديو.. أحد ركاب الرحلة الأولى القادمة من ‎دبي يتحدث عن ما شاهده عند وصوله العلا
بالفيديو.. أحد ركاب الرحلة الأولى القادمة من ‎دبي يتحدث عن ما شاهده عند وصوله العلا
منذ 20 دقيقة 1196
بالفيديو.. مواطن يحول سيارته القديمة إلى مزار سياحي في جبال الريث
بالفيديو.. مواطن يحول سيارته القديمة إلى مزار سياحي في جبال الريث
منذ 27 دقيقة 1092
زارا البلوشي تكشف تفاصيل عن زواجها الثاني
زارا البلوشي تكشف تفاصيل عن زواجها الثاني
منذ 34 دقيقة 385
بالفيديو..الشاعر مقيت القحطاني: تزوجت 13 مرة
بالفيديو..الشاعر مقيت القحطاني: تزوجت 13 مرة
منذ 41 دقيقة 1550
الإيطالي "بيرلو" يدخل دائرة اهتمامات النصر
الإيطالي "بيرلو" يدخل دائرة اهتمامات النصر
منذ 55 دقيقة 1218
كاتب لبناني : أشعر بالفخر والاعتزاز لمنحي الجنسية السعودية (فيديو)
كاتب لبناني : أشعر بالفخر والاعتزاز لمنحي الجنسية السعودية (فيديو)
منذ ساعة 1444
العضيب: المملكة تقف ضد دعم الأعمال الإرهابية بأي شكل من الأشكال
العضيب: المملكة تقف ضد دعم الأعمال الإرهابية بأي شكل من الأشكال
منذ ساعة 1124
الأخضر يتقدم مجددًا في تصنيف"فيفا"
الأخضر يتقدم مجددًا في تصنيف"فيفا"
منذ ساعة 1643