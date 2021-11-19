بالفيديو.. لحظة استقبال أول رحلة دولية تهبط في "مطار العلا"

العلا (صدى):
أظهر مقطع فيديو استقبال أول رحلة دولية تهبط في مطار العلا في شمال غرب المملكة، وذلك بعد مرور عدة أشهر على صدور موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا.
وبين مقطع الفيديو لحظة هبوط الطائرة، واستقبالها برش المياه بشكل كبير على الطائرة في لحظة احتفاء بالرحلة الدولية الأولى للمطار.
كما أوضح الفيديو لحظة إعطاء برج المراقبة في مطار العلا الدولي ، إذن الهبوط للرحلة الدولية الأولى القادمة من دبي
يجدر الإشارة إلى أن مطار العلا الدولي شهد منذ أغسطس 2019 عددًا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.