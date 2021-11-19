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"الهريفي" عن تصريحات بيدرو: كلام معاد ومكرر

منذ ساعة
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"الهريفي" عن تصريحات بيدرو: كلام معاد ومكرر

نواف السالم (صدى):
علق فهد الهريفي لاعب النصر السابق، على تصريحات بيدرو إيمانويل بيدرو إيمانويل مدرب فريق النصر المٌقال والتي أكد فيها الأخير أنه لا يجد تفسيرًا لما حدث حتى الآن.

وكتب "الهريفي" عبر حسابه على "تويتر": "كلام معاد مكرر ! .. وش هو له يطلع الهريفي مع بتال اليوم".

وبدأ المتابعون يطلقون التكهنات حول ما يقصده "الهريفي" ليرد الأخير ويقول: "وين رحتووو انتم .. ترى المقصد مقابلة بيدرو .. أعاد ماقلناه قبل ٤ أشهر".

وتابع: "أي مدرب سابق هو جزء من المشكلة فقط .. ذكرتها سابقاً عن مانو .. المشكلة اكبر وأكثر !".

وصرح "إيمانويل" أمس أنه لا يجد تفسير لما حدث مع الفريق حتى الآن، مؤكدًا أن إدارة النصر لم تتدخل عمله على الإطلاق ولم تطلب منه إشراك لاعب في التشكيلة الأساسية أبداً أو إبعاد آخر.

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فهد الهريفي
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
بيدرو إيمانويل
تشكيلة النصر
مدرب النصر المٌقال

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2235
منذ ساعة
قارن مابين خروج سامي الجابر مع سالم
وخروج الهريفي يعلق على كلام مدرب
بينهم سنوات ضوئيه فالثقافه والفكر

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
عبدالله
هل كان الخطاب اطول من خطاب فيدل كاسترو؟
عبدالله
ألتم المتعوس على خائب الرجاء

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