"الهريفي" عن تصريحات بيدرو: كلام معاد ومكرر

نواف السالم (صدى):
علق فهد الهريفي لاعب النصر السابق، على تصريحات بيدرو إيمانويل بيدرو إيمانويل مدرب فريق النصر المٌقال والتي أكد فيها الأخير أنه لا يجد تفسيرًا لما حدث حتى الآن.
وكتب "الهريفي" عبر حسابه على "تويتر": "كلام معاد مكرر ! .. وش هو له يطلع الهريفي مع بتال اليوم".
وبدأ المتابعون يطلقون التكهنات حول ما يقصده "الهريفي" ليرد الأخير ويقول: "وين رحتووو انتم .. ترى المقصد مقابلة بيدرو .. أعاد ماقلناه قبل ٤ أشهر".
وتابع: "أي مدرب سابق هو جزء من المشكلة فقط .. ذكرتها سابقاً عن مانو .. المشكلة اكبر وأكثر !".
وصرح "إيمانويل" أمس أنه لا يجد تفسير لما حدث مع الفريق حتى الآن، مؤكدًا أن إدارة النصر لم تتدخل عمله على الإطلاق ولم تطلب منه إشراك لاعب في التشكيلة الأساسية أبداً أو إبعاد آخر.
إقرأ أيضا: