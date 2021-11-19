بالفيديو.. قصة "مراسل" عمل في الصحة مع 22 وزيرًا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة عن مسيرة مواطن يعمل "مراسلاً" بوزارة الصحة منذ 60 عاماً، حيث أطلقت عليه لقب "المراسل الذهبي".
وأشار المواطن إلى أنه رفض النقل من الوزارة، قائلًا: "أنا بوزارة الصحة لحين أموت".
أوضح أنه بدأ العمل منذ أن كان بعمر 12 سنة، والتحق بوزارة الصحة في السبعينات في عهد الأمير عبدالله الفيصل أول وزير للصحة.
وقال إن قهوته نالت إعجاب الوزراء، قائلا: "قهوة برية خولانية"، بالزعفران والهيل وبعض المواد الأخرى.
وأضاف أنه عاصر 22 وزيراً للصحة تعاقبوا على الوزارة، مشيرًا إلى أن مدة خدمته الآن في الوزارة تقارب 60 عاماً.
وعلق وزير الصحة على الفيديو قائلًا : سررت بالعمل مع العم علي، فهو محبوب من الجميع. وكنت أسعد برؤيته والاستماع لأحاديثه الشيقة.