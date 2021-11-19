بالفيديو.. "كيفن مكارثي" يلقي ​​خطاب لمدة 8 ساعات لوقف التصويت على قانون بايدن

واشنطن (صدى):
ألقى النائب كيفن مكارثي خطابا طويلا يو لوقف تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي.
وقال النائب خلال الخطاب، لا اصدق ان هذا يحدث لامريكا من ازمة الحدود إلى ارتفاع اسعار كل شيء. الامريكيين يعانون ، هذا كله بعام واحد فقط من حكم الحزب الواحد (الحزب الديموقراطي).
وأضاف : الأمة تعاني من التضخم فكيف يرد الديمقراطيون؟ بطباعة المزيد من الأموال وجعل التضخم أسوء
وشاركت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز خلال خطاب زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي الذي استمر أكثر من 7ساعات في قاعة مجلس النواب قبل التصويت على مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي للديمقراطيين.
وبعد مرور 5 ساعات على بداية خطاب زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي، بسبب طول خطابه ، قرر الديموقراطيين تأجيل التصويت على قانون الرئيس بايدن.
وتابع : إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية 2022 ، سنعالج التضخم ، وسوف نجعل أمريكا مستقلة بالطاقة مرة أخرى ، وسنحرص على أن يكون للآباء رأي في تعليم أطفالهم ، وسنؤمن الحدود.
واستمر كيفن مكارثي مستمر بالحديث حيث يكسر حاجز 8 ساعات، وقام أحد مساعديه بتسليمه ملف جديد فيه أهم المواضيع الذي يريد التحدث عنها، قائلا : "سيدتي رئيسة الجلسة ، لقد حصلت على ملف جديد".
واختتم زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي خطابه الذي استمر لـ 8 ساعات و 32 دقيقة متواصلة دون توقف او حتى جلوس : ظهرنا هذه الليلة بأنه بغض النظر عن الوقت أو اليوم أو الظروف ، سيقاتل الجمهوريون في مجلس النواب دائمًا من أجلك ، ويقاتلون من أجل عائلتك ، ويقاتلون من أجل بلدنا".