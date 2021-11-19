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بالفيديو.. ابنه إلهام الفضالة تبحث عن زوجة لوالدها

منذ ساعتين
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بالفيديو.. ابنه إلهام الفضالة تبحث عن زوجة لوالدها

أميرة خالد (صدى):
أعلنت ابنة إلهام الفضالة، رغبتها في تزويج والدها، وذلك من خلال فيديو قامت بنشره على حسابها بتطبيق سناب شات وتفاعل معه الكثير من المتابعين.

وظهر الفيديو ابنة إلهام الفضالة وهي تقف بجوار والدها يتحدث معها حول ما ترغب فيه لترد عليه بأنها ترغب في تزويجه، أن تخطب له عروس ثم تزوجه لها.

وأثار حديث الابنة ضحك خليل التميمي الذي عبر عن حبه لها وسعادته لما تفكر فيه ابنته بشأن اسعاده ، ليقبلها بعد ذلك، ثم يقول ضاحكاً :" ما بدي اتزوج انا".

و انهالت التعليقات على الفيديو، ما بين تعليقات عبراصحابها عن إعجابهم بعلاقة التميمي وبناته، وآخرين ينتقدون الابنه على هذا الفعل معتبرينه عدم وفاء لوالدتها إلهام الفضالة.

 

 

خليل التميمي
ابنه إلهام الفضالة
تزويج والدها
تزويج سناب شات

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14992
منذ ساعة
مقولة شائعة،تقول البنت حبيبة أبوها..
mohammed
mohammed عدد التعليقات : 110
منذ ساعة
بتوزجه ثم تخطبله شكلها طفلة

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
عبدالله
هل كان الخطاب اطول من خطاب فيدل كاسترو؟
عبدالله
ألتم المتعوس على خائب الرجاء

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