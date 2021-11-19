بالفيديو.. ابنه إلهام الفضالة تبحث عن زوجة لوالدها

أميرة خالد (صدى):
أعلنت ابنة إلهام الفضالة، رغبتها في تزويج والدها، وذلك من خلال فيديو قامت بنشره على حسابها بتطبيق سناب شات وتفاعل معه الكثير من المتابعين.
وظهر الفيديو ابنة إلهام الفضالة وهي تقف بجوار والدها يتحدث معها حول ما ترغب فيه لترد عليه بأنها ترغب في تزويجه، أن تخطب له عروس ثم تزوجه لها.
وأثار حديث الابنة ضحك خليل التميمي الذي عبر عن حبه لها وسعادته لما تفكر فيه ابنته بشأن اسعاده ، ليقبلها بعد ذلك، ثم يقول ضاحكاً :" ما بدي اتزوج انا".
و انهالت التعليقات على الفيديو، ما بين تعليقات عبراصحابها عن إعجابهم بعلاقة التميمي وبناته، وآخرين ينتقدون الابنه على هذا الفعل معتبرينه عدم وفاء لوالدتها إلهام الفضالة.