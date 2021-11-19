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"توكلنا" يوضح طريقة تسجيل الزائرين في التطبيق

منذ ساعة
1325
1
"توكلنا" يوضح طريقة تسجيل الزائرين في التطبيق

الرياض (صدى):
أوضح "توكلنا" طريقة تسجيل الزائرين في التطبيق، داعيًا أهالي البحرين للتسجيل فيه وفقًا للخطوات التالية:

1- تحميل التطبيق.

2- الضغط على تسجيل جديد .

3- اختر زائر أو خليجي .

4- قم بإدخال البيانات الرئيسية "رقم الجواز أو الهوية الخليجية، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال".

5- اضغط على خانة الإقرار بالشروط.

6- سيصلك رمز التحقق على جوالك.

7- إدخل الرمز في التطبيق.

8- أنشئ كلمة المرور "يجب أن تحتوي على ثمان خانات، حرف كبير وصغير، أرقام ورموز".

9- حدد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق.

10- أجب على الأسئلة الصحيحة.

 

الزائرين
جواز السفر
الهوية الخليجية
تطبيق توكلنا
أهالي البحرين
خانات

التعليقات

بيكاتشو
بيكاتشو عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
واذا جيت أبي أدخل محل وجوالي طافي منتهيه بطاريته ولا نسيت كلمة السر بعض الناس تنسى كلمة السر وش أسوي واللي ما طعموا لهالحين وغير مقتنعين باللقاح

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أحدث التعليقات

الخالدي
عزيزي الفقراوي لازم تعرف ان العالميه من الملعب صعبه قويه والآسيوية صعبه قويه هاه هاه هاه هاااااااه
أبو خالد إبن سمومة
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه،، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.
عبود
خرب بيت الطيار عشان يهايط ومات الطيار من القهر من بعد ما فصلوه وهذي نهاية الهياط
ابو يزن
مايقدرون الا علي العميد والهدف واضح ماعنده سند قوي وسطوه من زمان الا الان ولكن الاراداه اقوي بمشية الله والسطوه ما فادت ضعيف البطولات...
غييييوووورررر
اللهم من أراد نشر الخمور والفساد والمجون والإختلاط والإنحلال في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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