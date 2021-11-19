"توكلنا" يوضح طريقة تسجيل الزائرين في التطبيق

الرياض (صدى):
أوضح "توكلنا" طريقة تسجيل الزائرين في التطبيق، داعيًا أهالي البحرين للتسجيل فيه وفقًا للخطوات التالية:
1- تحميل التطبيق.
2- الضغط على تسجيل جديد .
3- اختر زائر أو خليجي .
4- قم بإدخال البيانات الرئيسية "رقم الجواز أو الهوية الخليجية، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال".
5- اضغط على خانة الإقرار بالشروط.
6- سيصلك رمز التحقق على جوالك.
7- إدخل الرمز في التطبيق.
8- أنشئ كلمة المرور "يجب أن تحتوي على ثمان خانات، حرف كبير وصغير، أرقام ورموز".
9- حدد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق.
10- أجب على الأسئلة الصحيحة.