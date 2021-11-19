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بالفيديو.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور بميناء جدة

منذ ساعتين
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بالفيديو.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور بميناء جدة

جدة (صدى):
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب كمية من الخمور، بلغت (3,612) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "أنابيب حديدية"، وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الخمور كانت مُخبأة ضمن الإرسالية، وذلك بإخفاء الخمور بداخل تلك الأنابيب بطريقة فنية.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عمليات الضبط التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض عليهم وعددهم شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لأحد أبرز مهامها ومرتكزاتها، وذلك بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

 

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تهريب
ميناء جدة الإسلامي
الخمور
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أراضي المملكة
إرسالية
هيئة الزكاة والضريبة

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8702
منذ ساعة
اللهم من أراد نشر الخمور والفساد والمجون والإختلاط والإنحلال في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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أحدث التعليقات

الخالدي
عزيزي الفقراوي لازم تعرف ان العالميه من الملعب صعبه قويه والآسيوية صعبه قويه هاه هاه هاه هاااااااه
أبو خالد إبن سمومة
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه،، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.
عبود
خرب بيت الطيار عشان يهايط ومات الطيار من القهر من بعد ما فصلوه وهذي نهاية الهياط
ابو يزن
مايقدرون الا علي العميد والهدف واضح ماعنده سند قوي وسطوه من زمان الا الان ولكن الاراداه اقوي بمشية الله والسطوه ما فادت ضعيف البطولات...
غييييوووورررر
اللهم من أراد نشر الخمور والفساد والمجون والإختلاط والإنحلال في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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