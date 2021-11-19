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"خدمات الملاحة الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 4 أيام
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"خدمات الملاحة الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية، عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “رئيس قسم البنية التحتية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 نوفمبر 2021م. للتقديم اضغط هنــــــــا

 

 

وظائف
جدة
الملاحة الجوية
خدمات الملاحة الجوية

التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 5
منذ 8 دقائق
ما عندكم طياره مستعمله ... للبيع
اهم شي المقصات والاذرعه
وياليت تكون القزاز تماتيك

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أحدث التعليقات

عابر
ههههههههههههه 😂 😂 😂 😂
الريان
ما عندكم طياره مستعمله ... للبيع اهم شي المقصات والاذرعه وياليت تكون القزاز تماتيك
عبود
الهلال اليوم محقق لقب جديد ونصر جديد وسيبقى لمده عام كامل النادي الاسيوي الاول ، والنصر ما زال يمثله المريسل ومن على شاكلته وش...
برنس
اطفال للاسف
زعيم اااسيا
فعلا السعوديه خط احمر وانت اولهم المريسيل واسقاطاته على الهلال الى مزبلة التاريخ

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