"خدمات الملاحة الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية، عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “رئيس قسم البنية التحتية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 نوفمبر 2021م. للتقديم اضغط هنــــــــا