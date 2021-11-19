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شاب يتزوج 9 فتيات في يوم واحد

منذ ساعة
1564
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شاب يتزوج 9 فتيات في يوم واحد

برازيليا (صدى):
أقدم شاب، على الزواج من 9 فتيات في آن واحد، بحفل زفاف جماعي، حمل شعار أطلق عليه اسم «الحب الحر».

وظهر عارض الأزياء البرازيلي، آرثر أو أورسو وهو يتوسط الفتيات التسعة مرتدياً بدلة كلاسيكية.

وذكرت تقارير بريطانية أن ما دفع الشاب البرازيلي لهذا التصرف الغريب والطريف في آن واحد هو رغبته في القضاء على فكرة الزواج من أنثى واحدة، وهو ما أطلق عليه اسم «الزواج الأحادي».

وأضافت أن «آرثر» كان على علاقة بامرأة واحدة، حيث كانا يستمتعان بعطلتهما الصيفية، داخل أحد البلدان اللبيرالية بالعاصمة الفرنسية باريس، وخلال رحلتهما فكرا في فعل شيء جديد.

وقرر «آرثر» الزواج من 8 سيدات أخريات، بصحبة حبيبته الأولى وذلك وسط حفل زفاف كبير.

 

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برازيلي
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الزواج من 9فتيات
آرثر

التعليقات

راعي المنقيه
راعي المنقيه عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
اعقب ياذا..
steve
steve عدد التعليقات : 1
منذ 44 دقيقة
هذا معه فلوس وعارض أزياء

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